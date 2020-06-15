Из-за подготовки к Параду Победы в Петербурге на неделю перекроют несколько улиц

18 июня с 15:00 до 20:00, 20 июня с 08:00 до 13:00 и с 16:00 23 июня до 13:00 24 июня по нечетной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, четной стороне — от Невского проспекта до дома № 22, Миллионной улице, Певческому проезду, набережной Зимней канавки и по Дворцовой набережной.

18 июня с 15:00 до 20:00, 20 июня с 08:00 до 13:00 и 24 июня с 08:00 до 13:00 по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры, также будет введен запрет остановки с 00:00 17 июня до 13:00 24 июня по нечетной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, по четной стороне — от Невского проспекта до дома № 22, Певческому проезду и Миллионной улице.