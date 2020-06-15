Подготовка к Параду Победы, который в этом году будет проведен 24 июня, на неделю ограничит движение в центре Петербурга. С 18 по 24 июня будут перекрыты несколько улиц — рассказываем, когда и какие.
Из-за подготовки к Параду Победы в Петербурге на неделю перекроют несколько улиц
18 июня с 15:00 до 20:00, 20 июня с 08:00 до 13:00 и с 16:00 23 июня до 13:00 24 июня по нечетной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, четной стороне — от Невского проспекта до дома № 22, Миллионной улице, Певческому проезду, набережной Зимней канавки и по Дворцовой набережной.
18 июня с 15:00 до 20:00, 20 июня с 08:00 до 13:00 и 24 июня с 08:00 до 13:00 по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.
Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры, также будет введен запрет остановки с 00:00 17 июня до 13:00 24 июня по нечетной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, по четной стороне — от Невского проспекта до дома № 22, Певческому проезду и Миллионной улице.
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Фото: пресс-служба КРТИ
Напомним, 16 апреля президент России принял решение перенести празднования по случаю 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более позднюю дату. Владимир Путин добавил, что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» все равно состоятся в этом году: «Я разделяю ваши чувства. Власти сделают все, чтобы ветераны чувствовали заботу». Позже Парад Победы, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, официально перенесли на 24 июня. В России этот день объявят нерабочим.
Ранее с просьбой воздержаться от приглашения на праздничные мероприятия к Дню Победы лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Основание для просьбы — угроза жизни и здоровью людей старшего возраста, которые входят в группу повышенного риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Акция памяти ветеранов Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» в этом году также прошла в виде виртуального шествия. Оно транслировалось по телеканалам, на медиа-экранах и различных интернет-площадках.
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