Главный санитарный врач Петербурга: «Парки будут открыты для прогулок не ранее 1 июля»

«К сожалению, нет. Решение вопросов открытия тех или иных учреждений возложено на главу субъекта. В понедельник мы проводили совещание с руководством дворцов и парков, наших многочисленных, красивейших мест, и пришли к выводу, что парки будут открыты для прогулок не ранее 1 июля. На сегодняшний день руководства всех дворцово-парковых ансамблей разрабатывают стандарты безопасности», — заявила Башкетова в эфире канала «Санкт-Петербург».

Она также добавила, что открывать парки можно только на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, когда коэффициент его распространения будет составлять 0,5 (сейчас — 0,9).

«Мы сейчас по ряду парков вырабатываем стандарты безопасной деятельности. Мы должны убедить Роспотребнадзор, что парк после открытия не несет опасности. Там есть ограничения посетителей, есть обработка всего оборудования, если есть питание, то оно безопасно. Если получится убедить Роспотребнадзор, то тогда вместе с федеральными парками один или два (городских) парка сможем открыть», — уточнял ранее вице-губернатор Евгений Елин.

О том, что федеральные музеи и музеи-заповедники, находящиеся в ведении Минкульта, откроют для посетителей свои парковые пространства с 16 июня ранее сегодня заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. Однако право окончательного решения все-таки возложено на регионы, а значит в Петербурге распоряжение не вступит в силу, как заметила главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

Напомним, о том, что министр культуры России Ольга Любимова планирует обратиться к Роспотребнадзору с просьбой разрешить доступ посетителей в музейные парки, стало известно в конце мая. Об открытии просили руководители ряда музеев страны — от Царского села до Петергофа.

Русский музей потерял около 90 миллионов рублей за время действия ограничений, введенных в марте в целях предотвращения распространения коронавируса в России. Как сообщил ранее генеральный директор музея Владимир Гусев, из-за убытков вход в Летний сад могут сделать платным.



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