Правительство Петербурга поддержало идею превратить стихийный мемориал памяти погибших от коронавируса медиков в постоянный. Организовать «Стену Памяти» планируют на пересечении проспекта Медиков и улицы Профессора Попова. Она будет представлять собой модульную конструкцию с местами для фотографий.
«Стену Памяти» медиков, погибших от COVID-19, могут сделать постоянным мемориалом
Как отметил губернатор города Александр Беглов, реализовывать идею будут только после окончания пандемии коронавируса, так как для согласования проекта мемориала необходимо проведение общественного обсуждения, что является невозможным в условиях эпидемиологических ограничений
С идеей установить постоянную «Стену Памяти» обратился депутат ЗакСа Борис Вишневский, который отметил важность народного мемориала, который сейчас находится на Малой Садовой.
«Сюда все время приходят люди, приносят цветы и свечи, скорбя о тех, кто погиб, спасая других. И пока пандемия продолжается, мемориал обязательно должен там оставаться. Но когда она закончится — надо организовать другое постоянное место, ведь сейчас он размещен на временном строительном заборе, который потом демонтируют. Мне кажется, что логично размещение постоянного мемориала в сквере именно на проспекте Медиков, и хорошо, что губернатор это поддерживает. Конечно, должен быть сохранен принцип — размещение фотографий и имен погибших медиков. К этому мемориалу смогут приходить петербуржцы и отдавать дань памяти тем, кого бесспорно можно назвать героями», — заявил он в комментарии «Фонтанке».
Напомним, стихийный мемориал памяти погибших от коронавируса медиков установили на временном ограждении в конце апреля. На нем местные жители начали вывешивать портреты и имена врачей, медсестер и других сотрудников медучреждений, которые умерли в борьбе с COVID-19.
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