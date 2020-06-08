Петербуржцев бесплатно начнут тестировать на антитела к COVID-19

Жителям города будут делать тесты с 15 по 19 июня. Прежде чем отправиться на тестирование на антитела, Роспотребнадзор попросит петербуржцев пройти анкетирование на сайте НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера или позвонить в единый информационный центр ведомства по номеру 8 (800) 555-49-43..

В середине мая Комитет по здравоохранению Петербурга сообщал, что антитела против коронавируса обнаружены менее чем у 6% жителей города, которые приняли участие в добровольном тестировании. Отмечается, что это «крайне низкий» показатель.

Ранее глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто сообщал, что у почти 40% переболевших COVID-19 есть вируснейтрализующие антитела в крови, которые подойдут для переливания заболевшим коронавирусом.

Специфические антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции выявили у каждого седьмго россиянина, сдавшего тест на антитела к коронавирусу. Об этом сообщает лаборатория «Инвитро» со ссылкой на собственное исследование, в котором приняли участие 40 тысяч человек к моменту публикации результатов.

В начале июня «Собака.ru» еще раз провела краткий ликбез о самом популярном анализе 2020 года и собрала полный список петербургских клиник, где уже сейчас можно пройти исследование.

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