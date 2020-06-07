В Петербурге туристический сезон может начаться в конце июня. Об этом заявил «Фонтанке» глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
Петербург пока не готов принимать туристов. Однако для горожан планируют организовать экскурсии с 20 июня
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Фото: Shutterstock
По словам Корнеева, сейчас город не готов принимать туристов из Москвы и других регионов. Предполагается, что они смогут посетить Петербург только на втором этапе, а именно в первой половине июля. Однако на начальном этапе, с 20 июня, туристический сезон будет доступен для самих петербуржцев. Для горожан будут организованы индивидуальные и семейные, а затем и групповые, экскурсии с аудиогидами, а также радиогидами в сопровождении экскурсоводов. Предлагается также возобновить экскурсии по рекам и каналам и для организованных групп открыть некоторые парки.
«Мы хотим сделать это организовано, чтобы избежать скопления людей, а также начать «репетицию» приема туристов и позволить начать работать гидам и перевозчикам», — добавил Сергей Корнеев. Если все пройдет успешно, город начнет принимать гостей из других регионов. В таком случае возобновятся автобусные перевозки и работа летних кафе.
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