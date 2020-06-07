Петербург пока не готов принимать туристов. Однако для горожан планируют организовать экскурсии с 20 июня

По словам Корнеева, сейчас город не готов принимать туристов из Москвы и других регионов. Предполагается, что они смогут посетить Петербург только на втором этапе, а именно в первой половине июля. Однако на начальном этапе, с 20 июня, туристический сезон будет доступен для самих петербуржцев. Для горожан будут организованы индивидуальные и семейные, а затем и групповые, экскурсии с аудиогидами, а также радиогидами в сопровождении экскурсоводов. Предлагается также возобновить экскурсии по рекам и каналам и для организованных групп открыть некоторые парки.