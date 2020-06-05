В Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины

С 8 июня в Петербурге разрешат работу непродовольственным магазинам (за исключением объектов, которые находятся в торговых центрах и ТРЦ), чья площадь не превышает 400 кв. м. и имеет отдельный уличный вход для посетителей. Также будут действовать требования по социальному дистанцированию: на одного человека должно приходится не менее четырех квадратных метрах. Примерочные зоны должны быть закрыты.

Работать разрешат и организациям-застройщикам, которые предоставляют услуги по реализации жилых и нежилых помещений, машиномест (только по предварительной записи).

Кроме этого, разрешается работа объекттов розничной торговли автотранспортными средствами — тоже только по предварительной записи и с условием нахождения не более 10 человек единовременно. От тестовых поездок автодилерам придется отказаться. Перед передачей машины покупателю им придется полностью ее дезинфицировать.

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