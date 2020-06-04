В Смольном сообщили, какие культурные проекты смогут получить поддержку во время и после эпидемии

Подать заявку на конкурс, в рамках которого Смольный выберет тех, кто получит финансирование из городского бюджета, можно будет до 22 июня. Комиссию возглавит председатель комитета по культуре Константин Сухенко, всего в нее войдет 25 человек — выбирать лучших будут депутаты и деятели сферы искусства.

Как сообщил зампредседателя комитета по культуре Александр Воронко, принять участие сможет «любая социально ориентированная НКО, которая работает в сфере культуры». Документы придется подавать лично, однако чиновник отметил, что «процедура сбора [заявок] упрощена».

Среди возможных получателей господдержки, по словам Воронко, могут оказаться балетный фестиваль Dance Open, театральный «Точка доступа», а также празднование 150-летия писателя Ивана Бунина и спектакли негосударственных театорв. Напомним, недавно последние запустили собственную инициативу, так как в наименьшей степени рассчитывали на поддержку от администрации или государства — независимые театры предлагают приобрести футболку, вместе с которой идет билет с открытой датой на любое из представлений выбранной покупателем институции.



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Фото: архивы пресс-служб