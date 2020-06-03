На фоне эпидемии коронавируса количество зарегистрированных в мае смертей в Петербурге — от всех причин —увеличилось почти на треть по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит комитет по делам записи актов гражданского состояния.
Стало известно, на сколько увеличилась смертность в Петербурге в мае
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Данные Комитета по делам записи актов гражданского состояния
Отмечается, что в этом году число смертей в последний месяц весны выросло до 6 427, тогда как год назад это число составило 4 875, что означает рост на 1 552 смертельных случая.
Некоторые страны стараются ориентироваться на общую статистику смертей, которая дает более полную картину смертности от причин, связанных с COVID-19. В данных, представленных комитетом, учтены, в том числе, летальные исходы от незарегистированного коронавируса, а также смерти, наступившие из-за других болезней и перегруженности больниц.
Тем временем, официальная цифра умерших от коронавируса в Петербурге в мае — 171 человек. Всего в городе с начала эпидемии зарегистрировано свыше 17 тысяч заражений и 240 смертельных случаев.
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