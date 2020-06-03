Стало известно, на сколько увеличилась смертность в Петербурге в мае

Отмечается, что в этом году число смертей в последний месяц весны выросло до 6 427, тогда как год назад это число составило 4 875, что означает рост на 1 552 смертельных случая.

Некоторые страны стараются ориентироваться на общую статистику смертей, которая дает более полную картину смертности от причин, связанных с COVID-19. В данных, представленных комитетом, учтены, в том числе, летальные исходы от незарегистированного коронавируса, а также смерти, наступившие из-за других болезней и перегруженности больниц.

Тем временем, официальная цифра умерших от коронавируса в Петербурге в мае — 171 человек. Всего в городе с начала эпидемии зарегистрировано свыше 17 тысяч заражений и 240 смертельных случаев.



«Собака.ru» продолжает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.