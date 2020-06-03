Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что ко второй волне коронавируса в городе — пусть заранее нет уверенности в том, что она будет — Смольный готовится уже сейчас. В частности, он планирует перепрофилировать под временный госпиталь все павильоны выставочного комплекса «Ленэкспо».
Ко второй волне COVID-19 в Петербурге все павильоны «Ленэкспо» перепрофилируют в госпиталь
Дмитрий Лисовец
Глава комитета по здравоохранению Петербурга
Нужно рассчитывать на хорошее, а готовиться к худшему. Поэтому рассматривается вопрос о том, что нужно [будет] перепрофилировать и другие павильоны «Ленэкспо». Обеспечив их для безопасности горожан не только койками для оказания помощи пациентам в легкой форме и кислородом, но и койками реанимации. В случае возникновения второй волны мы будем спокойны, что помощь всем, вне зависимости от количества, будет обеспечена.
В ближайшее время в Петербурге планируют открыть еще два стационара для приема пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Ранее сегодня Лисовец заявил, что около 80% случаев подтвержденного коронавируса в городе протекают у пациентов в легкой форме. Эта статистика соответствует ситуации в России и в мире. Тем временем, город постепенно выходит на плато по распространению коронавируса, однако пока в Петербурге продолжают ежедневно госпитализировать около 750 человек.
В конце мая первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана сообщал также, что в Петербурге планируют в ближайшее время открыть еще два стационара для приема пациентов с подозрением на коронавирус и дополнительный корпус в «Ленэкспо». Временный госпиталь в выставочном центре, как отмечается, начнет в будущем принимать пациентов с тяжелой формой COVID-19.
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