Ко второй волне COVID-19 в Петербурге все павильоны «Ленэкспо» перепрофилируют в госпиталь

Глава комитета по здравоохранению Петербурга

Нужно рассчитывать на хорошее, а готовиться к худшему. Поэтому рассматривается вопрос о том, что нужно [будет] перепрофилировать и другие павильоны «Ленэкспо». Обеспечив их для безопасности горожан не только койками для оказания помощи пациентам в легкой форме и кислородом, но и койками реанимации. В случае возникновения второй волны мы будем спокойны, что помощь всем, вне зависимости от количества, будет обеспечена.

В ближайшее время в Петербурге планируют открыть еще два стационара для приема пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».