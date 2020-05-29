Беглов: «Мы еще не вышли на плато по коронавирусу. Число заболевших превышает число выздоровевших»

«Мы увеличили в несколько раз коечный фонд для среднетяжелых и тяжелых больных. Сегодня в нашем распоряжении более 10 тысяч коек, что практически в два раза превышает требования Минздрава. Но этого все равно недостаточно, потому что сегодня число заболевших превышает число выздоровевших. Пока эта тенденция сохраняется, мы еще не вышли на плато», — сообщили в пресс-службе Смольного.

В рамках смотра нового стационара, который запускают на базе поликлиники № 42 на улице Ленсовета, Беглов также сообщил, что в ближайшее время введут почти 500 новых коек для пациентов временного госпиталя в «Ленэкспо», а также отметил, что теперь туда будут принимать пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением болезни.

В стационаре на ул. Ленсовета же будет 240 коек, санпропускники и специально оснащенная переходная галерея между «чистой» и «грязной» зонами, а также места для дезинфекции машин скорой помощи и пандус для завоза пациентов. Работать в медучреждении будут врачи и медсестры больницы № 20.

Ранее сегодня руководитель центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто заявил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге близка к стабильной — такой прогноз на ближайшее время позволяют составить данные о снижении темпов распространения инфекции.



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