Евгений Шляхто: ситуация с коронавирусом в Петербурге близка к стабильной

«Если посмотреть с 25 апреля по 9 мая, удвоение количества выявленных случаев было каждые 10 дней. С 13 по 20 мая — каждые 15 дней. С 20 мая по настоящее время актуальный прогноз удвоения выявленных случаев — каждые 20 дней. То есть ситуация близка к стабильной», — сообщил руководитель центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.

По словам Шляхто, число поступающих в стационары и выздоравливающих пациентов к сегодняшнему дню почти выровнялось. «Есть такой показатель, который говорит о том, что число выписанных и поступивших должно быть близким. Мы видим, что этот показатель, число выписанных по отношению к поступившим, растет. Это уже 90%, и за последнее время этот показатель увеличивается. И мы видим, что число тяжелых больных, которые находятся на искусственной вентиляции легких в стационарах, оно уменьшается», — добавил он.

Напомним, ранее Евгений Шляхто объяснил, почему ношение средств индивидуальной защиты станет нормой жизни во время пандемии коронавируса. По его словам, общество должно перейти «к новой парадигме жизни» — только это позволит «быстро снять ограничительные меры и вернуться к полноценной жизни». Руководитель рабочей группы по противодействию распространению коронавируса также заявил о том, что в Петербурге зафиксированы случаи повторного заражения COVID-19. Несмотря на это, в Смольном объявили о начале снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

По состоянию на 28 мая, в России число случаев коронавируса достигло 379 051. В Петербурге за все время заболели 14 846 человек, выздоровели 4 783, скончались 167. В Ленинградской области — 2 660 человек, выздоровели 1 294 человека, скончались 11.