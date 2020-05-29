«Собака.ru» объявляет старт премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года. В 2020 году главная городская премия пройдет в 15 раз: редакция назовет 50 лауреатов, журнал выйдет, церемония отменена, а самоизоляция — пока нет.
«Собака.ru» объявляет старт премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года
Редакция «Собака.ru» всегда остается на связи со своими героями — что бы ни происходило, мы переживаем любые события, любые исторические периоды вместе.
Два месяца самоизоляции только укрепили наши отношения — на сайте sobaka.ru вышло более сотни интервью врачей, бизнесменов, культуртрегеров и других замечательных петербуржцев о том, как на самом деле у них обстоят дела. Каждый день на сайт заходили более 100 000 читателей. Мы выпустили майский журнал и героиней обложки «Собака.ru» — впервые в истории российских журналов! — стала ученый: профессор Татьяна Черниговская дала интервью о том, как агрессивно адаптировать свой мозг к новому миру.
Что будет с «ТОП50» во время пандемии?
Премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» пройдет в этом году в 15 раз.
И 2020-ый, разумеется, не станет исключением: пандемия не может перечеркнуть выдающиеся дела и поступки лауреатов премии.
В мае и в начале июня редакция назовет имена всех 50 лауреатов этого года на сайте sobaka.ru.
Художники и бизнесмены, врачи и дизайнеры, экологи и музыканты, ученые и актеры, меценаты и писатели, социальные активисты и режиссеры, блогеры и спортсмены — каждый год мы находим и чествуем тех петербуржцев, кто сделал большой шаг или открытие в своей области. И так изменил наш город к лучшему.
В прошлом году мы навсегда отменили онлайн-голосование и выбор победителей из номинантов премии. Теперь каждый герой списка «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — победитель. Редакция «Собака.ru» всегда считала: задача премии — выявлять и объединять выдающихся людей нашего города. Так произойдет и на этот раз.
Как премия «ТОП50» будет устроена в 2020 году?
Ежедневно, начиная с 28 мая, мы будем объявлять на сайте sobaka.ru лауреатов каждой из 9 номинаций этого года: «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Науки и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги и Тексты», «Медиалидеры» и «Театр»
Весь июнь редакция посветит лауреатам премии — прямые эфиры в инстаграм, интервью каждого героя премии на сайте, а в середине месяца выйдет коллекционный журнал «Собака.ru». Об этом подробнее — ниже.
Церемонию награждения лауреатов мы решили отменить. Это грустно, но неизбежно. Будем вспоминать наши выдающиеся премии в «Севкабель Порту», Летнем саду, Мариинском театре, на Новой сцене Александринского театра, в «Сибур-арене» и в особняке Марии Потоцкой — в театре Музыкальной комедии, и готовиться к следующему году.
Но мы обязательно встретимся с лауреатами, и место этой встречи изменить нельзя — торжественный ужин будет дан в Zoom! И каждому доставим на дом премию — статуэтки для героев «ТОП50» в этом году сделали ребята из команды инклюзивных мастерских «Простые вещи».
Дрон, вебкам и длинные руки: как редакция «Собака.ru» готовит коллекционный номер «ТОП50»?
Июньский номер журнала «Собака.ru», традиционно посвященный героям премии «ТОП50», выйдет в середине июня и станет городским вече и точкой сборки значимых, важных людей для Петербурга. Вместе мы обсудим, как нам жить дальше. Вместе решим, как мы будем строить новый мир.
Коллекционный номер «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — это трибуна для всех лауреатов премии. Мы опубликуем пятьдесят интервью и пятьдесят портретов, сделанных в редких и труднодоступных городских локациях: в пышной барочной зале или в заброшенном особняке, в полуразрушенном дворце на консервации или у стен памятников конструктивизма, советского модернизма или буржуазного романтизма.
В этом году у нас появился совершенно легальный повод напроситься к нашим лауреатам в гости — что мы и сделаем, с помощью дрона, вебкама и наших длинных рук.
Обещаем — будем как всегда эпично, очень архитектурно и не менее высокохудожественно, чем обычно. Да, этот номер «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» станет важным свидетельством и документом эпохи — истории, которую мы вместе пишем сейчас.
"Собака.ru"
благодарит за поддержку партнера премии
"ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020"
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