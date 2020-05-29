«Собака.ru» объявляет старт премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года

Что будет с «ТОП50» во время пандемии?

Премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» пройдет в этом году в 15 раз.

И 2020-ый, разумеется, не станет исключением: пандемия не может перечеркнуть выдающиеся дела и поступки лауреатов премии.

В мае и в начале июня редакция назовет имена всех 50 лауреатов этого года на сайте sobaka.ru.

Художники и бизнесмены, врачи и дизайнеры, экологи и музыканты, ученые и актеры, меценаты и писатели, социальные активисты и режиссеры, блогеры и спортсмены — каждый год мы находим и чествуем тех петербуржцев, кто сделал большой шаг или открытие в своей области. И так изменил наш город к лучшему.

В прошлом году мы навсегда отменили онлайн-голосование и выбор победителей из номинантов премии. Теперь каждый герой списка «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — победитель. Редакция «Собака.ru» всегда считала: задача премии — выявлять и объединять выдающихся людей нашего города. Так произойдет и на этот раз.