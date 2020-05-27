Собянин сообщил об отмене ограничений по COVID-19 в Москве

Собянин отметил, что с 1 июня в Москве откроются все непродовольственные магазины и некоторые предприятия бытовых услуг, которые не предусматривают длительного контакта между клиентом и сотрудником. Например, прачечные, химчистки и ремонтные мастерские.

Он также сообщил, что с начала июня в столице в тестовом режиме создадут график, по которому жители города смогут выходить на прогулки.

Сергей Собянин Мэр Москвы Сделать как бы график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки. Максимально простую схему, максимально простую и доступную, но все-таки - чтобы не все выходили гулять - ИФ) враз. И вот так неделю-другую пожить — посмотреть, как ситуация будет развиваться.

Следом глава города добавил, что разрешать прогулки всем сразу нежелательно, так как это создаст эффект «первомайской демонстрации» и на улицах станет слишком людно.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что в планах городского правительства — разрешить москвичам прогулки трижды в неделю (два раза в рабочие дни и один — по выходным). При этом ранним утром (с пяти до девяти часов) решено в принципе не устанавливать ограничений. Пока предполагается, что график прогулок будет опубликован на сайте mos.ru с указанием каждого дома.

Собянин также отметил, что с середине мая в Москве снизилось число госпитализаций тяжелых больных с COVID-19. Он добавил, что в среду в городе был зафиксирован самый низкий показатель возникновения коронавирусных пневмоний в специализированных центрах — 2140 человек. На пике эпидемии в день выявялось свыше шести тысяч случаев ежедневно.

Напомним, «постепенно водить пропускной режим» в Москве начали с 13 апреля. Указом мэра первыми были приостановлены услуги каршеринга. Работу продолжили органы власти, правоохранители, финструктуры, транспорт, связь, СМИ и медицина. 7 мая его продлили до начала лета. Новых заявлений о продлении или непродлении режима мэр столицы пока не сделал.



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