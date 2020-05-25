«К осени эпидемия в Петербурге должна затухнуть», — глава рабочей группы по прогнозированию распространения COVID-19 в России

Текущая эпидемиологическая обстановка в городе позволяет экспертам рассчитывать на полную отмену ограничений, установленных в целях борьбы с распространением коронавируса. Боровков также добавил, что все запреты в Петербурге будут «сниматься постепенно, шаг за шагом, а шаг — это, скорее всего, неделя».

Напомним, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, главным условиям для снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы. Данный показатель иллюстрирует, сколько людей может заразить один активный больной.

Тем временем, в Петербурге по состоянию на конец апреля и середину мая наблюдается «волнообразная кривая». В начале мая был зафиксирован уровень меньше единицы, однако позднее поднялся к максимуму до 1,3. Последние пять дней коэффициент вновь держится на уровне меньше единицы.