Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения коронавирусной инфекции в России Алексей Боровков рассказал сегодня, 25 мая, что при самом благоприятном развитии сценария Петербург сможет вернуться к «нормальной жизни в июне-августе».
«К осени эпидемия в Петербурге должна затухнуть», — глава рабочей группы по прогнозированию распространения COVID-19 в России
Текущая эпидемиологическая обстановка в городе позволяет экспертам рассчитывать на полную отмену ограничений, установленных в целях борьбы с распространением коронавируса. Боровков также добавил, что все запреты в Петербурге будут «сниматься постепенно, шаг за шагом, а шаг — это, скорее всего, неделя».
Напомним, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, главным условиям для снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы. Данный показатель иллюстрирует, сколько людей может заразить один активный больной.
Тем временем, в Петербурге по состоянию на конец апреля и середину мая наблюдается «волнообразная кривая». В начале мая был зафиксирован уровень меньше единицы, однако позднее поднялся к максимуму до 1,3. Последние пять дней коэффициент вновь держится на уровне меньше единицы.
Эксперты продолжают разрабатывать алгоритм поэтапного выхода из режима ограничений: «Будет алгоритм — например, при запуске сферы услуг и торговли непродовольственными товарами нужно будет следить за тем, чтобы не возросла интенсификация общения людей, соблюдались бы масочный режим и социальная дистанция между людьми более 2 метров. Например, частные магазины, кафе — скорее всего, в них придут те, кто живет рядом, им не нужно будет пользоваться общественным транспортом, где более высокая плотность людей и, соответственно, более высокий риск заражения», — приводит цитату собеседника ТАСС.
Напомним, рабочая группа создана по согласованию с Минздравом России на базе Центра компетенций НТИ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) с участием экспертов НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.
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