Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил провести проверку работы отделения неотложной медицинской помощи в Калининском районе. В течение трех дней результаты должны предоставить вице-губернатор Олег Эргашев и комитет по здравоохранению и администрация Калининского района, пишут на сайте Смольного.
Беглов поручил проверить неотложку Калининского района, жительница которого умерла после того, как к ней не приехала скорая помощь
Причиной проверки послужила смерть петербурженки Марии Симоновой, проживающей в Калининском районе. Она как минимум четыре раза вызывала скорую помощь, но к ней никто не приехал в связи с перегруженностью системы здравоохранения. Об этом случае подробно рассказала «Фонтанка» 23 мая, ссылаясь на мать погибшей и администрацию района.
По информации издания, 30-летняя Симонова почувствовала себя плохо 15 апреля: сильные боли в области почек и нарушение дыхания, в том числе одышка, тошнота и головокружение. Уже на следующий день, 16 апреля, ее состояние ухудшилось, и она вызвала скорую. Там ей ответили, что «в настоящее время отправить в ее адрес бригаду скорой помощи возможности нет, так как больницы принимают только больных с коронавирусной инфекцией». Как рассказать ее мать, Мария звонила в скорую повторно, в ночь с 16 на 17 апреля, но ей сказали, что «помощь оказать невозможно в связи с отсутствием мест в больницах города».
П данным Городской станции скорой медицинской помощи, с 15 по 18 апреля зафиксировали 4 обращения на квартиру Марии Симоновой на Кондратьевском проспекте. Так, 17 апреля был зарегистрирован вызов в половине четвертого ночи, 18 апреля звонков было принято три: в 14:19, 14:50 и 15:53.Всего с адреса Симоновой поступило четыре заявки на вызов скорой помощи — в 3:30 ночи 17 апреля, а также в 14:19, 14:50 и 15:53 днем 18 апреля.
Вечером 18 апреля, дверь квартиры Симоновой вскрыли в присутствии ее родителей. Девушку лежала на полу без признаков жизни. Экспертиза показала, что причинами смерти стали застойная сердечная недостаточность и хронический тубулоинстерстициальный нефрит.
Ольга Симонова, мать погибшей, написала обращения в прокуратуру и Следственный комитет по Петербургу, поскольку считает, что в действиях сотрудников скорой помощи, принимавших звонки от Марии Симоновой, возможно наличие состава преступления по статье 124, часть 2, УК РФ — неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать, повлекшее по неосторожности смерть больного. «Я хочу добиться возбуждения уголовного дела, чтобы виновные понесли наказание и чтобы такое больше не повторялось», — заявила Ольга Симонова «Фонтанке».
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