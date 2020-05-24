Беглов поручил проверить неотложку Калининского района, жительница которого умерла после того, как к ней не приехала скорая помощь

По информации издания, 30-летняя Симонова почувствовала себя плохо 15 апреля: сильные боли в области почек и нарушение дыхания, в том числе одышка, тошнота и головокружение. Уже на следующий день, 16 апреля, ее состояние ухудшилось, и она вызвала скорую. Там ей ответили, что «в настоящее время отправить в ее адрес бригаду скорой помощи возможности нет, так как больницы принимают только больных с коронавирусной инфекцией». Как рассказать ее мать, Мария звонила в скорую повторно, в ночь с 16 на 17 апреля, но ей сказали, что «помощь оказать невозможно в связи с отсутствием мест в больницах города».