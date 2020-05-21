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В Петербурге утвердили проект второго кампуса Университета ИТМО «Хайпарк». Посмотрите, как он будет выглядеть

Градостроительный совет при правительстве Петербурга утвердил проект Второго кампуса Университета ИТМО «Хайпарк». Кампус, который возведут по архитектурному проекту «Студии 44», расположится в Пушкинском районе и станет «южными воротами» города.

  • Все фотографии предоставлены пресс-службой ИТМО

Главный учебный корпус станет крытой многофункциональной площадью с возможностью трансформации в конференц-зал и коворкинг, на которую будут выходить все внутренние улицы. Самое здание будет состоять из четырех учебных блоков и четырех дополнительных — клуб, музей, столовая-фудкорт, медицинский блок с бытовыми помещениями. 

На первом этапе реализации проекта создадут учебный кампус, общежития, парковки и студенческий клуб. Появится как четкая система связей кампуса с Петербургом, так и пешеходная с городом-спутником — посредством создания бульвара в северной части территории. 

«Запроектированный вокзал с пологим пандусом становится «мостом», связывающим комплекс кампуса с южной частью города-спутника Южный, а учебный корпус становится центром пересечения всех коммуникаций. Общежития рассредоточены и удалены от железной дороги», — рассказывают о проекте в ИТМО. 

На втором этапе проекта предполагается построить четыре научных центра, спорткомплекс, национальный центр урбанистики, бизнес-инкубатор, а также другие общежития. С учебным корпусом общежития свяжет крытая студенческая улица, а к научным центрам от него же пройдет научная галерея.

Всего под строительство кампуса отведена территория около 90 гектаров вдоль юго-восточной стороны Киевского шоссе — между поворотом на Кондакопшино и границей с Ленинградской областью. Согласно проекту от архитектурной студии Никиты Явейна «Студия 44», во втором кампусе ИТМО создадут единое пространство для обучения, научной деятельности и жизни. Строение станет частью нового микрорайона города-спутника Южный — с развитой социальной, коммерческой, жилой, транспортной и инженерной инфраструктурой.

Напомним, в 2018 году Университет ИТМО открыл выставку, на которой представил концепции кампуса «ИТМО-Хайпарк» в городе-спутнике Южный. Тогда авторами концепций стали архитектурное бюро MVRDV из Голландии, Allies and Morrison из Великобритании,  австрийское BUSarchitektur Австрия и «Космос» из России.

 

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Дарья Гладких,
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