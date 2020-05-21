Главный учебный корпус станет крытой многофункциональной площадью с возможностью трансформации в конференц-зал и коворкинг, на которую будут выходить все внутренние улицы. Самое здание будет состоять из четырех учебных блоков и четырех дополнительных — клуб, музей, столовая-фудкорт, медицинский блок с бытовыми помещениями.

На первом этапе реализации проекта создадут учебный кампус, общежития, парковки и студенческий клуб. Появится как четкая система связей кампуса с Петербургом, так и пешеходная с городом-спутником — посредством создания бульвара в северной части территории.

«Запроектированный вокзал с пологим пандусом становится «мостом», связывающим комплекс кампуса с южной частью города-спутника Южный, а учебный корпус становится центром пересечения всех коммуникаций. Общежития рассредоточены и удалены от железной дороги», — рассказывают о проекте в ИТМО.

На втором этапе проекта предполагается построить четыре научных центра, спорткомплекс, национальный центр урбанистики, бизнес-инкубатор, а также другие общежития. С учебным корпусом общежития свяжет крытая студенческая улица, а к научным центрам от него же пройдет научная галерея.

Всего под строительство кампуса отведена территория около 90 гектаров вдоль юго-восточной стороны Киевского шоссе — между поворотом на Кондакопшино и границей с Ленинградской областью. Согласно проекту от архитектурной студии Никиты Явейна «Студия 44», во втором кампусе ИТМО создадут единое пространство для обучения, научной деятельности и жизни. Строение станет частью нового микрорайона города-спутника Южный — с развитой социальной, коммерческой, жилой, транспортной и инженерной инфраструктурой.

Напомним, в 2018 году Университет ИТМО открыл выставку, на которой представил концепции кампуса «ИТМО-Хайпарк» в городе-спутнике Южный. Тогда авторами концепций стали архитектурное бюро MVRDV из Голландии, Allies and Morrison из Великобритании, австрийское BUSarchitektur Австрия и «Космос» из России.