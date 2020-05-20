В больницах Петербурга начались испытания препарата от цитокинового шторма при COVID-19

Отмечается, что в клинических исследования принимают участие медучреждения Петербурга, в числе которых в том числе Клиническая инфекционная больница им. Боткина и Медицинский исследовательский центр им. Алмазова.

Всего к исследования планируют подключить 204 пациента с тяжелой формой COVID-19. Генеральный директор компании Дмитрий Морозов ранее уже отмечал, что левилимаб уже получили 60 пациентов. Только двое из них попали в реанимацию, 13 человек выписаны в удовлетворительном состоянии, оставшиеся 45 человек находятся под наблюдением врачей. Исследователи также отметили, что общая динамика выздоровления при этой терапии «хорошая».

«Я уверен, что терапия левилимабом после получения необходимой государственной регистрации может позволить существенно снизить как смертность, так и нагрузку на систему здравоохранения. Согласно предварительным данным, срок пребывания в стационаре получивших нашу терапию пациентов сокращается до 7-8 дней», — отметил Морозов в рамках встречи с вице-губернатором Петербурга Олегом Эргашевым.

Напомним, левилимаб — отечественный оригинальный ингибитор рецептора ИЛ-6. Механизм его действия связан с управлением цитокиновым штормом, который является одним из грозных проявлений коронавирусной инфекции.



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