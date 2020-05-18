В Петербурге создадут комиссию для врачей, которым отказали в выплатах из-за заражения COVID-19

Сообщается, что ее состав войдут 14 человек, среди которых будут сотрудники комитета по здравоохранению, а также Роспотребнадзора и профсоюзов.

Напомним, при заражении COVID-19 на рабочем месте медикам должны выплачивать 300 тысяч рублей. Если заражение вирусом и осложнения после него приведут к инвалидности — 500 тысяч рублей. В случае смерти медицинского сотрудника эта сумма возрастает до одного миллиона рублей, а выплату смогут получит члены его семьи.

Ранее комитет по здравоохранению Петербурга подготовил новое распоряжение, согласно которому изменен порядок предоставления выплат медикам, заразившимся или умершим вследствие коронавируса. Теперь получить выплаты станет проще, а работодатели больше не смогут оценивать вину медицинского сотрудника в случае заражения COVID-19.



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