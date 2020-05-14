Александринский театр передал поликлинике №40 защитные маски, респираторы и комбинезоны

«Мы, конечно, и сами, хотя это было для нас непросто, приобретали средства защиты. Но Александринский театр нам очень здорово помог. Узнав, в какой помощи мы нуждаемся, они выделили на это средства, закупили все необходимое. И сегодня средства индивидуальной защиты уже поступили к нам. Самое главное, что коллектив Александринского театра отозвался на наши чаяния. Очень нам помог, и за это мы им бесконечно благодарны», — отметил главврач врач поликлиники №40 Вячеслав Васильковский.

Поликлиника №40 на Невском проспекте, 84-86 была создана изначально для членов петербургского Союза театральных деятелей и их семей. Как рассказал «Петербургскому дневнику» председатель петербургского отделения СТД, народный артист России Сергей Паршин, даже сегодня, когда поликлиника передана городу, представители других творческих профессий по-прежнему предпочитают лечиться именно там. «У нас хорошие контакты, сохранились дружеские отношения. Поэтому Александринский театр решил оказать помощь именно этой поликлинике», — отметил он.

Напомним, ранее Сергей Шнуров передал военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге 15 тысяч медицинских масок и около тысячи респираторов. Как рассказал начальник академии, генерал-майор медицинской службы Александр Фисун, изначально Шнуров планировал оказать финансовую помощь, однако позже они совместно с музыкантам приняли решение, что оказать помощь лучше, предоставив необходимые защитные средства.