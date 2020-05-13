Шляхто о коронавирусной статистике в Петербурге: «Мы стоим на стабильно одинаковом уровне»

«Последние 7 дней число госпитализированных больных с ковид-инфекцией и число больных с внебольничными пневмониями не нарастают. Мы стоим на стабильно одинаковом уровне. Уже 7 дней. Это очень-очень положительный тренд. Нам удается сохранять относительно низкую летальность — она меньше чем 0,8% при ковид-инфекции. Это тоже заслуга системы здравоохранения города», — сообщил он 13 марта в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Евгений Шляхто отметил, что благодаря этому городским стационарам, которые только перепрофилировали на работу с коронавирусом, это дало дополнительное время включиться в рутину борьбы с COVID-19.

«И сегодня, и завтра еще в городе добавится около 1000 коек, и я тоже думаю, что это внесет вклад в стабилизацию ситуации», — отметил глава цента им. Алмазова в Петербурге.

В конце апреля, однако, Евгений Шляхто сообщал о росте числа заразившихся среди медицинских работников. Ранее он также отмечал, что при самом неблагоприятном сценарии, заболеть коронавирусом могут до 40 тысяч петербуржцев.

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