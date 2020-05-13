Беглов о дефиците медоборудования в Петербурге: «Даже когда у тебя есть деньги, ты просто его не можешь купить»

«Даже когда у тебя есть деньги, ты просто его не можешь купить. Мы сейчас стоим в очереди, разыскиваем это оборудование в разных странах, в том числе ИВЛ, чтобы оснастить наши больницы», — пояснил он.

К началу эпидемии в Петербурга было всего две больницы, готовые принимать зараженных COVID-19 — это были Боткинская и детская Филатовская больницы. Беглов напомнил, что во всех остальных медучреждениях города не хватало ни оборудования, ни средств медицинской защиты для персонала. По словам губернатора, в Боткинской больнице было всего 500 коек для пациентов, а в Филатовской — 250.

О нехватке СИЗ и аппаратов ИВЛ Беглов впервые сообщил 21 апреля. Тогда же он запросил дополнительные средства у Правительства России, так как город не мог обеспечить закупку техники в соответствии с методикой Минздрава РФ.

Также вчера, 12 мая, после пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге, а также в двух московских стационарах впервые заговорили об отказе работы с российскими аппаратами ИВЛ «Авента-М», которые выпускает Уральский приборостроительный завод. 13 мая Росздравнадзор приостановил их обращение. В Ленобласти также отказались от аппаратов ИВЛ «Авента-М». Ранее Россия поставила эти же аппараты в США — там уже отказались от работы с ними.

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