Правительство Петербурга утвердило второй пакет мер для поддержки бизнеса в период пандемии

Меры поддержки оцениваются в общей сложности на сумму около 9 миллиардов рублей. В частности, планируется предоставить налоговые льготы малым и средним предприятиям, которые работают в сфере обрабатывающих производств и занимаются научными разработками. На полгода продлевается срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за первый квартал 2020 года.

Также на 4 месяца продлевается срок уплаты авансовых платежей для собственников недвижимости площадью не менее тысячи квадратных метров — за второй квартал 2020-го. «Эта мера будет действовать при условии, что собственник освободит арендаторов от платы или снизит ее не менее, чем на 50%. Этим видом поддержки смогут воспользоваться более 10 тысяч предпринимателей», — отметили в Смольном.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему и единый налог на вмененный доход, предусмотрено продление срока по их уплате. Для субъектов малого и среднего бизнеса планируется ввести мораторий на начисление пеней за просрочку оплаты теплоснабжения, взыскание задолженности будет прекращено до 30 июня.

Также Смольный поддержит малый и средний бизнес, имеющий наибольший потенциал для быстрого восстановления. Предлагается ввести механизм возмещения работодателям расходов на частичную оплату труда работников, уволенных в связи с ликвидацией, либо сокращением численности или штата. Для выделения займов на эти цели будет проведена докапитализация Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на сумму 2 миллиарда рублей.

Займутся и поддержкой спроса на продукцию, производимую малым и средним бизнесом. В период с 2020 по 2024 год планируется увеличить долю государственных закупок у таких предприятий с существующих 15% до 23,5% в 2020 году. Затем до 2024 года постепенно повышать и довести ее до 32,5%. А для повышения доли закупок будут разработаны и заключены соглашения между правительством Петербурга и крупнейшими государственными корпорациями, а также естественными монополиями.

«Мероприятия по содействию занятости, снижению налоговой нагрузки, сокращению арендной платы, меры финансовой и кредитной поддержки и другие дают возможность существенно снизить негативный эффект от пандемии, запустить остановленные экономические процессы в возможно короткий срок, повысить запас прочности петербургской экономики», — отметили в Смольном.