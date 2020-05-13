Правительство Петербурга утвердило второй пакет мер по обеспечению устойчивого развития экономики и поддержки бизнеса в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он дополняет меры федеральной поддержки, предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения к россиянам 11 мая.
Правительство Петербурга утвердило второй пакет мер для поддержки бизнеса в период пандемии
Меры поддержки оцениваются в общей сложности на сумму около 9 миллиардов рублей. В частности, планируется предоставить налоговые льготы малым и средним предприятиям, которые работают в сфере обрабатывающих производств и занимаются научными разработками. На полгода продлевается срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за первый квартал 2020 года.
Также на 4 месяца продлевается срок уплаты авансовых платежей для собственников недвижимости площадью не менее тысячи квадратных метров — за второй квартал 2020-го. «Эта мера будет действовать при условии, что собственник освободит арендаторов от платы или снизит ее не менее, чем на 50%. Этим видом поддержки смогут воспользоваться более 10 тысяч предпринимателей», — отметили в Смольном.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему и единый налог на вмененный доход, предусмотрено продление срока по их уплате. Для субъектов малого и среднего бизнеса планируется ввести мораторий на начисление пеней за просрочку оплаты теплоснабжения, взыскание задолженности будет прекращено до 30 июня.
Также Смольный поддержит малый и средний бизнес, имеющий наибольший потенциал для быстрого восстановления. Предлагается ввести механизм возмещения работодателям расходов на частичную оплату труда работников, уволенных в связи с ликвидацией, либо сокращением численности или штата. Для выделения займов на эти цели будет проведена докапитализация Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на сумму 2 миллиарда рублей.
Займутся и поддержкой спроса на продукцию, производимую малым и средним бизнесом. В период с 2020 по 2024 год планируется увеличить долю государственных закупок у таких предприятий с существующих 15% до 23,5% в 2020 году. Затем до 2024 года постепенно повышать и довести ее до 32,5%. А для повышения доли закупок будут разработаны и заключены соглашения между правительством Петербурга и крупнейшими государственными корпорациями, а также естественными монополиями.
«Мероприятия по содействию занятости, снижению налоговой нагрузки, сокращению арендной платы, меры финансовой и кредитной поддержки и другие дают возможность существенно снизить негативный эффект от пандемии, запустить остановленные экономические процессы в возможно короткий срок, повысить запас прочности петербургской экономики», — отметили в Смольном.
Напомним, о том, что правительство Петербурга приступило к формированию второго пакета мер, направленных на поддержку бизнеса в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, стало известно в конце марта. Ранее в Смольном уже утвердили один план поддержки бизнеса и обеспечения устойчивого развития экономики города в период пандемии коронавируса. Всего на эти цели из бюджета будет выделено от 4,5 до 5 миллиардов рублей.
Второй пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии в Смольном был подготовлен в начале мая. Планировалось снизить ставки налога по упрощенной системе для всех пострадавших отраслей — обрабатывающих производств и инновационных предприятий, ввести мораторий на штрафы и пени для бизнеса по счетам за теплоснабжение. Кроме того, в проекте были предусмотрены субсидии организациям культуры на компенсацию их затрат в период ограничительных мер.
Ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.
Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры и представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.
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