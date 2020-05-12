Умерла заведующая отделением пульмонологии в Елизаветинской больнице в Петербурге

Представитель ведомства уточнил, что причину смерти медика установит комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ, в число которых входит и COVID-19. Источник издания также сообщает, что завотделением последние две недели могла болеть коронавирусом.

Лилия Уон закончила Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова. Она была врачом-пульмонологом высшей категории с профессиональным стажем в 32 года. Она также имела степень кандидата наук и занималась преподаванием.

Ранее стало известно о четырех смертях в НИИ им. Джанелидзе. Там скончались врач-гинеколог Лариса Веселаго, а также три медсестры — Татьяна Авдонина, Валентина Шужина и Ольга Новикова. В Петербурге скончалась санитарка НИМЦ им. Вредена с диагнозом COVID-19, в чьем свидетельстве о смерти коронавирус не указан как причина кончины. Ее семья пытается разобраться, что произошло на самом деле.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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