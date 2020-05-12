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Умерла заведующая отделением пульмонологии в Елизаветинской больнице в Петербурге

В Петербурге скончалась заведующая отделением пульмонологии Елизаветинской больницы Лилия Уон. Об этом сегодня сообщила «Фонтанка» со ссылкой городской комитет по здравоохранению.

Представитель ведомства уточнил, что причину смерти медика установит комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ, в число которых входит и COVID-19. Источник издания также сообщает, что завотделением последние две недели могла болеть коронавирусом. 

Лилия Уон закончила Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова. Она была врачом-пульмонологом высшей категории с профессиональным стажем в 32 года. Она также имела степень кандидата наук и занималась преподаванием. 

Ранее стало известно о четырех смертях в НИИ им. Джанелидзе. Там скончались врач-гинеколог Лариса Веселаго, а также три медсестры — Татьяна Авдонина, Валентина Шужина и Ольга Новикова. В Петербурге скончалась санитарка НИМЦ им. Вредена с диагнозом COVID-19, в чьем свидетельстве о смерти коронавирус не указан как причина кончины. Ее семья пытается разобраться, что произошло на самом деле. 

 

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Рита Шмакова,
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