Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщил, что родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия выплатят по одному миллиону рублей. По его словам, губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление.
По одному миллиону рублей выплатят семьям погибших при пожаре в больнице Святого Георгия
Ранее о подобной выплате семьям Беглов уже сообщал в отдельном обращении к жителям города. Он также отметил героизм медработников и сотрудников службы МЧС и назвал возгорание аппарата ИВЛ одной из наиболее вероятных причин возгорания в стационаре, где лечатся больные коронавирусом. Губернатор также поручил провести соответствующие проверки в больнице Святого Георгия.
Напомним, утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Выборгском районе Петербурга произошло возгорание. Пожар, которому был присвоен второй ранг, удалось локализовать к 06:55 — огонь охватил 10 квадратных метров в помещении на 6-ом этаже, где находится отделение реанимации. Клиника перепрофилирована под пациентов с Covid-19 — госпитализация с внебольничными пневмониями и гриппом ведется туда с 16 марта.
По словам главврача больницы Святого Георгия Валерия Стрижельцкого, неисправность одного из аппаратов ИВЛ «Авента-М» могла привести к возгоранию. Их установили в больнице 1 мая — и до этого момента претензий к технике не было. В настоящий момент все аппараты выведены из эксплуатации до окончания расследования — в больнице будут использовать ИВЛ другой марки.
Ранее о том, как во время пожара медицинский персонал выводил на улицу людей из больницы Святого Георгия, рассказал ее пациент Сергей Никифоров.
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