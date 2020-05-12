Александр Беглов рассказал о причинах возгорания в больнице Святого Георгия в Петербурге

По предварительным данным, возгорание в стационаре произошло из-за короткого замыкания оборудования — загорелся один из аппаратов ИВЛ. Ранее днем стало известно, что в больнице Святого Георгия уже временно отказались от аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М».

«Развитие трагедии предотвратили по-настоящему героические действия врачей и медсестер. Не бросив своих пациентов, они успели отключить электропитание и подачу кислорода. Не утратили самообладания. Не поддались страху. Остались верны медицинской клятве. Не покинули своих пациентов и во время начали эвакуацию», — отметил Беглов.

Он также сообщил, что через шесть минут после срабатывания сигнализации на место трагедии прибыли 18 расчетов МЧС. Эвакуации всей клиники удалось избежать. Сейчас в больнице Святого Георгия работают следователи.