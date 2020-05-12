Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам после пожара в больнице Святого Георгия, где сейчас лечатся пациенты с коронавирусом. Он отметил героизм врачей и назвал одну из основных причин возгорания.
Александр Беглов рассказал о причинах возгорания в больнице Святого Георгия в Петербурге
По предварительным данным, возгорание в стационаре произошло из-за короткого замыкания оборудования — загорелся один из аппаратов ИВЛ. Ранее днем стало известно, что в больнице Святого Георгия уже временно отказались от аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М».
«Развитие трагедии предотвратили по-настоящему героические действия врачей и медсестер. Не бросив своих пациентов, они успели отключить электропитание и подачу кислорода. Не утратили самообладания. Не поддались страху. Остались верны медицинской клятве. Не покинули своих пациентов и во время начали эвакуацию», — отметил Беглов.
Он также сообщил, что через шесть минут после срабатывания сигнализации на место трагедии прибыли 18 расчетов МЧС. Эвакуации всей клиники удалось избежать. Сейчас в больнице Святого Георгия работают следователи.
Беглов поручил провести проверку оборудования, состояние противопожарной безопасности, а также пути эвакуации тяжелых больных во все стационары Петербурга. От правительства города он также выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать им необходимую помощь.
Напомним, утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Выборгском районе Петербурга произошло возгорание. Пожар, которому был присвоен второй ранг, удалось локализовать к 06:55 — огонь охватил 10 квадратных метров в помещении на 6-ом этаже, где находится отделение реанимации. Клиника перепрофилирована под пациентов с Covid-19 — госпитализация с внебольничными пневмониями и гриппом ведется туда с 16 марта.
По словам главврача больницы Святого Георгия Валерия Стрижельцкого, неисправность одного из аппаратов ИВЛ «Авента-М» могла привести к возгоранию. Их установили в больнице 1 мая — и до этого момента претензий к технике не было. В настоящий момент все аппараты выведены из эксплуатации до окончания расследования — в больнице будут использовать ИВЛ другой марки.
Ранее о том, как во время пожара медицинский персонал выводил на улицу людей из больницы Святого Георгия, рассказал ее пациент Сергей Никифоров.
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