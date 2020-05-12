«Выходим в коридор из палаты – там гарь». Пациент загоревшейся больницы Св. Георгия рассказал, как проходила эвакуация

Никифоров сообщил, что утром его разбудил медбрат и помог выйти из задымленного отделения: «Я спал. Зашел медбрат, разбудил со словами: "Вставайте, пожар. Возьмите документы, маски". Выходим в коридор из палаты – там гарь. Медики быстро всех собрали, провели через задымление, помогли спуститься по лестнице. Где-то в 6.40 мск мы уже сидели внизу. (Нам) раздали одеяла, халаты, водичку».

В другом комментарии он также отметил, что был удивлен, насколько быстро все было сделано: «Народ как-то быстро сгруппировался. Там задымление было сильное — нам [медики] помогли пройти через этот дым. Помогли спуститься по лестницам, потому что многим людям было двигаться трудно».

С момента возгорания в больнице и до того, как мужчина оказался на улице, прошло около 17 минут. Примерно через полтора часа Сергей Никифоров и другие пациенты смогли вернуться в палаты.

Напомним, утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Выборгском районе Петербурга произошло возгорание. Пожар, которому был присвоен второй ранг, удалось локализовать к 06:55 — огонь охватил 10 квадратных метров в помещении на 6-ом этаже, где находится отделение реанимации. Клиника перепрофилирована под пациентов с Covid-19 — госпитализация с внебольничными пневмониями и гриппом ведется туда с 16 марта.

По словам главврача больницы Святого Георгия Валерия Стрижельцкого, неисправность одного из аппаратов ИВЛ «Авента-М» могла привести к возгоранию. Их установили в больнице 1 мая — и до этого момента претензий к технике не было. В настоящий момент все аппараты выведены из эксплуатации до окончания расследования — в больнице будут использовать ИВЛ другой марки.

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