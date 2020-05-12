В октябре 2019 года «Гэнгъ» совместно с артелью реставраторов «Рыбнев» и волонтерами «Газпром Нефти» провели работы по консервации витражей дачи Прибыткова в Гатчинском районе. За зиму краеведы нашли лицензированную реставрационную компанию, специализирующуюся на витражах, готовую взяться за работу — перебрать все стекла, сделать новые переплеты, вставить вместо утраченных стекол прозрачные.

Работы обойдутся в 100 тысяч рублей. Для того, чтобы реализовать задуманное, активисты и краеведы запустили сбор средств. Чтобы поддержать проект, можно сделать перевод по реквизитам или QR-коду (всю необходимую информацию можно найти здесь). Работы начнутся, как только будет собрано 50 тысяч рублей.

Резные разноцветные стекла дачи Прибыткова в Гатчинском районе, изображающие корабли, маяк и деревья, стоят «внешним слоям» и выходят на улицу. По легендам, они сделаны по рисункам Врубеля. Из-за перепадов температур витражи начали рассыпаться — еще в 2009 году реставраторы говорили о необходимости спасти стекла, однако «дальше гула на форумах дело, увы, не пошло».