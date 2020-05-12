Краеведы объединения «Гэнгъ», ставшие лауреатами премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и «Петербург будущего»-2020, совместно с организаторами «Том Сойер Феста-Прибытково» запустили сбор средств на реставрацию витражей дачи Прибыткова. Работы по консервации цветных стекол, созданных в начале XX века «по рисункам Врубеля», провели осенью прошлого года — теперь, чтобы восстановить витражи, необходимо 100 тысяч рублей.
Краеведы объединения «Гэнгъ» запустили сбор средств на реставрацию витражей дачи Прибыткова, созданных «по рисункам Врубеля»
В октябре 2019 года «Гэнгъ» совместно с артелью реставраторов «Рыбнев» и волонтерами «Газпром Нефти» провели работы по консервации витражей дачи Прибыткова в Гатчинском районе. За зиму краеведы нашли лицензированную реставрационную компанию, специализирующуюся на витражах, готовую взяться за работу — перебрать все стекла, сделать новые переплеты, вставить вместо утраченных стекол прозрачные.
Работы обойдутся в 100 тысяч рублей. Для того, чтобы реализовать задуманное, активисты и краеведы запустили сбор средств. Чтобы поддержать проект, можно сделать перевод по реквизитам или QR-коду (всю необходимую информацию можно найти здесь). Работы начнутся, как только будет собрано 50 тысяч рублей.
Резные разноцветные стекла дачи Прибыткова в Гатчинском районе, изображающие корабли, маяк и деревья, стоят «внешним слоям» и выходят на улицу. По легендам, они сделаны по рисункам Врубеля. Из-за перепадов температур витражи начали рассыпаться — еще в 2009 году реставраторы говорили о необходимости спасти стекла, однако «дальше гула на форумах дело, увы, не пошло».
Напомним, петербургские краеведы объединились в проект «Гэнгъ» и, как настоящие супергерои, приводят в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Чище уже стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской.
«Гэнгъ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запустили проект «Пора парадных», в рамках которого за 2019 год провели более десятка акций по очистке уникальных архитектурных деталей в парадных Петербурга.
Под чутким руководством специалиста по восстановлению деревянных исторических конструкций краевед закрепили деревянные панели в доме Бернштейна. Недавно участники объединения «Гэнгъ» выкупили из комиссионки витражи начала 20 века — их 10 лет считали пропавшими. Очистили витражи и печь в парадной доходного дома Степнова на 9-й Советской улице, 11, построенного в 1906 году. Провели работы по очистке финской печи начала 20 века в парадной дома на улице Жуковского.
«Гэнгъ» и День Тома Сойера вместе с петербуржцами очистили детскую площадку «Морское дно» на Среднеохтинском проспекте — с наступлением весны они проведут масштабную реставрацию. Кроме того, краеведы законсервировали витражи «по рисункам Врубеля» дачи Прибыткова в Гатчинском районе. Глазурованную плитку в парадной дома Кончиелова, которую ранее отмыли от краски краеведы объединения «Гэнгъ», теперь охраняет КГИОП.
Краеведы также очистили печь в стиле модерн в парадной доходного дома Греховой, а вместе с петербуржцами провели акцию по очистке настенной плитки в парадной доходного дома Любищевой. Посмотрите, как она теперь выглядит! Одной из последних акций стала консервация могилы Курта Зигеля на Смоленском кладбище. В зияющую дыру в памятнике годами сбрасывали различные отходы.
Год существования краеведческой ячейки «Гэнгъ» отметили помывкой печи в парадной доходного дома 1906 года на улице Ленина, 45 в Петроградском районе. Модель «павлиний глаз», созданная на заводе керамики «Або», оказалась самой сложной — на ней как минимум 9 слоев краски и она неглазурованная.
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