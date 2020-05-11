Начиная с завтрашнего дня, 12 мая, в Петербурге вводится масочный режим, который продлится до конца месяца. У жителей города возникло много вопросов, поэтому «Собака.ru» разобралась в том, можно ли выйти на улицу без маски, обязательно ли носить перчатки и что грозит нарушителям.
Масочный режим в Петербурге: как изменится жизнь горожан с 12 мая
Почему в Петербурге ввели масочный режим?
Как объяснили власти города, петербуржцы плохо соблюдали ограничения. Индекс самоизоляции, за которым ведется наблюдение, снижался в последние дни до 2,1 – это один из самых низкий показателей, свидетельствующий о том, что на улице очень много людей. Действительно, горожане все чаще выходили на улицу: 7 мая средний показатель составил 2,3; 8 мая –2,2; а в выходные ситуация немного улучшилась –3,1.
Помимо этого, в Петербурге с каждым днем увеличивается рост числа заболевших. По последним данным, всего в городе выявили 7 711 случаев коронавирусной инфекции, 56 человек скончались. Так, 8 мая зафиксировали 375 новых случаев, 9 мая – 425, а 10 – 414. По состоянию на 11 мая, в городе зарегистрировали еще 307 новых случаев.
На совещании с президентом России Владимиром Путиным, состоявшемся 11 мая, губернатор города Александр Беглов сообщил, что в городе для лечения больных с коронавирусом развернуто 5 925 коек– это на 10% больше, чем планировалось. Как рассказал Беглов, пациентов с коронавирусом сейчас принимают 17 учреждений здравоохранения, среди них — две федеральные клиники.
Что относится к средствам индивидуальной защиты?
Обязательными средствами индивидуальной защиты считаются гигиенические, в том числе медицинские, маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания, а также перчатки. Пренебрегать перчатками не стоит, потому что их отсутствие также будет считаться административным правонарушением.
Правда ли, что без масок теперь даже на улицу выйти нельзя?
Да, это правда. В постановлении «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» сказано: «С 12.05.2020 по 31.05.2020 обязать граждан использовать в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, средства индивидуальной защиты». А поскольку в постановлении не пояснили, что является общественным местом, возникли споры о том, относятся ли к этому пункту улицы.
При этом на сайте администрации города уточнили, что без средств индивидуальной защиты нельзя выходить на улицу, а также посещать общественные места, в том числе объекты розничной торговли, пользоваться общественном транспортом, включая такси. Это подтвердили и в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В ведомстве подчеркнули, что термин «общественное место» подразумевает под собой любое место, в котором может находиться неограниченный круг лиц, в том числе открытое пространство улиц города.
Также петербуржцам придется самостоятельно приобретать все эти средства. Для этого на всех станциях метро разместят специальные автоматы, где будут продаваться одноразовые и многоразовые маски, одноразовые перчатки, антисептики. Первый автомат уже появился в вестибюле станции «Чернышевская». Правда, он пока не работает. Однако на всех предприятиях Петербурга работодателей обязали выдавать своим сотрудникам медицинские маски, кожные антисептики и дезинфицирующие средства.
Какой штраф предназначен для нарушителей?
За нарушение масочного режима предусмотрен штраф 4 тыс.рублей, сообщает комитет по вопросам законности и правопорядка. «Особое внимание к средствам индивидуальной защиты в магазинах, в общественном транспорте, в такси, а также на улице»,– уточнили в комитете. Наказывать нарушителей будут по статье о неисполнении требований правительства города при режиме повышенной готовности (ст. 8.6.1 КоАП РФ).
В комитете законности Петербурга рассказали «Фонтанке», что доказательством административного правонарушения будет фотография. При этом в издании отметили, что это достаточно проблематичный процесс, ведь существует множество способов оспорить дату и место фотографирования, содержание изображения и прочее.
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