Масочный режим в Петербурге: как изменится жизнь горожан с 12 мая

Правда ли, что без масок теперь даже на улицу выйти нельзя?

Да, это правда. В постановлении «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» сказано: «С 12.05.2020 по 31.05.2020 обязать граждан использовать в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, средства индивидуальной защиты». А поскольку в постановлении не пояснили, что является общественным местом, возникли споры о том, относятся ли к этому пункту улицы.

При этом на сайте администрации города уточнили, что без средств индивидуальной защиты нельзя выходить на улицу, а также посещать общественные места, в том числе объекты розничной торговли, пользоваться общественном транспортом, включая такси. Это подтвердили и в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В ведомстве подчеркнули, что термин «общественное место» подразумевает под собой любое место, в котором может находиться неограниченный круг лиц, в том числе открытое пространство улиц города.

Также петербуржцам придется самостоятельно приобретать все эти средства. Для этого на всех станциях метро разместят специальные автоматы, где будут продаваться одноразовые и многоразовые маски, одноразовые перчатки, антисептики. Первый автомат уже появился в вестибюле станции «Чернышевская». Правда, он пока не работает. Однако на всех предприятиях Петербурга работодателей обязали выдавать своим сотрудникам медицинские маски, кожные антисептики и дезинфицирующие средства.