В День Победы в Петербурге изменятся часы работы общественного транспорта

Так, наземные транспорт перейдет на график работы в режиме выходного дня и закончит движение в 23:00. Ночные автобусы ходить не будут.

Станции метро «Адмиралтейская» и «Горьковская» сократят работу на час и закроются уже в 21:00, после этого поезда будут проезжать их без остановки. Остальные станции будут работать по новому графику, введенному из-за ограничений по коронавирусу, до 22:00.

Трамвайный маршрут №3, по сообщению перевозчика, также будет отменен на весь день.

В Петербурге на День Победы запланированы морской и воздушный парад, Минобороны также сообщал о 30 залпах, которые должны будут прогреметь над Невой. В городе пройдет салют, однако увидеть его петербуржцы не смогут. Ранее, 16 апреля, Владимир Путин принял решение о переносе празднований по случаю 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более позднюю дату. Подготовка к параду Победы в Москве и само событие также отложены.

Напомним, 3 апреля в Петербурге временно приостановили работу почти 50 маршрутов общественного транспорта — от автобусов то трамваев. Решение приняли в связи с сокращением пассажиропотока, вызванным введенными мерами по предотвращению распространения коронавируса. Оставшиеся на маршрутах автобусы продолжат работу с увеличенным интервалом следования. Позднее число действующих рейсов было увеличено. В начале апреля также стало известно, что в период самоизоляции каждый пятый петербуржец продолжает пользоваться метрополитеном.



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