Группа RBI и Pizza Hut доставляют обеды врачам, пожилым людям, волонтерам и подопечным фонда «Ночлежка»

Стать участником благотворительной акции Группы RBI и Pizza Hut может каждый. Все, что для этого нужно, – заказать пиццу себе, друзьям или напрямую любому из адресатов. В первых двух случаях организаторы автоматически удваивают заказ, вне зависимости от того, знает о проекте клиент или нет, и доставляют обед с напитками в партнерские фонды и на станции скорой помощи. Если необходимо пойти по третьему пути, то в заказе вместо своего адреса указываются следующие пункты назначения:

Скорая помощь, Колпино, ул. Вавилова, 5

Скорая помощь, 13-я линия В.О., 16

«Ночлежка», Шкиперский проток, 18, корпус 16

«Ночлежка», проспект Девятого Января, 8, Г1

Волонтерский центр #МЫВМЕСТЕ: 13-я линия В.О., 22 (в комментарии к заказу необходимо указать литеру В).