Строительная компания RBI и Pizza Hut ежедневно доставляют горячую еду, воду и чай тем, кто во время карантина не имеет возможности, времени или денег получить полноценный обед. Помощь предназначена экипажам станций скорой помощи», пожилым людям – в сотрудничестве с фондом «Серебряные нити», – волонтерам в рамках акции «МыВместе» и подопечным благотворительной организации «Ночлежка».
Группа RBI и Pizza Hut доставляют обеды врачам, пожилым людям, волонтерам и подопечным фонда «Ночлежка»
Стать участником благотворительной акции Группы RBI и Pizza Hut может каждый. Все, что для этого нужно, – заказать пиццу себе, друзьям или напрямую любому из адресатов. В первых двух случаях организаторы автоматически удваивают заказ, вне зависимости от того, знает о проекте клиент или нет, и доставляют обед с напитками в партнерские фонды и на станции скорой помощи. Если необходимо пойти по третьему пути, то в заказе вместо своего адреса указываются следующие пункты назначения:
Скорая помощь, Колпино, ул. Вавилова, 5
Скорая помощь, 13-я линия В.О., 16
«Ночлежка», Шкиперский проток, 18, корпус 16
«Ночлежка», проспект Девятого Января, 8, Г1
Волонтерский центр #МЫВМЕСТЕ: 13-я линия В.О., 22 (в комментарии к заказу необходимо указать литеру В).
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.