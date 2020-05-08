Стало известно, сколько аппаратов ИВЛ доступно в Петербурге

Отмечается, из 739 аппаратов ИВЛ, доступных в городе, для обеспечения жизни пациентов используется только 196.

По методикам, разработанным Минздравом РФ, для обеспечения всего коечного фонда Петербургу нужно закупить еще 1,27 тысяч аппаратов ИВЛ. В апреле удалось приобрести 63 аппарате, в мае ожидается поставка дополнительных 70.

Ранее Александр Беглов заявил, что городу не хватает аппаратов ИВЛ, а также средств защиты для врачей. «Пока мы справляемся, но подходим к красной черте, когда нам не хватит необходимого оборудования», — отметил он. Он также сообщал, что из бюджета Петербурга получится выделить средства на закупку 500 аппаратов. Для этого по предварительным расчетам потребуется от 500 млн до 850 млн рублей.

Тем временем, в комздраве отметили, что проблемы с приобретением и поставками новых аппаратов ИВЛ испытают в период пандемии многие страны мира. В качестве вероятных причин этого он отметил проблемы с перебоями в производстве аппаратов в Европе и США, а также отсутствие поставок запчастей для их ремонта.



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