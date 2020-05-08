Правительство Петербурга подготовило второй пакет мер для поддержки бизнеса в период пандемии

«Правительство Петербурга завершило формирование второго пакета мер по поддержке экономики. Он предусматривает освобождение от налога на имущество в размере 50% организаций, управляющих гостиницами, торговыми центрами, санаториями площадью не менее 1 тыс. кв. м. Организации при этом должны снизить или освободить арендаторов их имущества от арендной платы на период режима повышенной готовности», — сообщает пресс-служба Смольного.

В Смольном планируют также снизить ставки налога по упрощенной системе для всех пострадавших отраслей — обрабатывающих производств и инновационных предприятий, ввести мораторий на штрафы и пени для бизнеса по счетам за теплоснабжение. В частности, предлагается обеспечить беззалоговые займы малым и средним предприятиям в размере 50% НДФЛ, оплата которого произошла в 2019 году. Кроме того, предусмотрены субсидии организациям культуры на компенсацию их затрат в период ограничительных мер.

Напомним, о том, что правительство Петербурга приступило к формированию второго пакета мер, направленных на поддержку бизнеса в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, стало известно в конце марта. Ранее в Смольном уже утвердили один план поддержки бизнеса и обеспечения устойчивого развития экономики города в период пандемии коронавируса. Всего на эти цели из бюджета будет выделено от 4,5 до 5 миллиардов рублей.

Ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.

Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры и представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.