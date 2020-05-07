Беглов: В Петербурге не будут устраивать салют на 9 мая, а все ограничения по COVID-19 сохранятся

В Смольном отметили, что 9 мая все мемориальные кладбища в городе будут закрыты. Шествие Бессмертного полка перенесено в онлайн, а традиционный фейерверк отменен — оставят только залповые выстрелы из пушек Петропавловской крепости.

«Впервые мы встретим День Победы без массовых мероприятий, без встреч с ветеранами. Я думаю, что лучше всех нас поймут люди старшего поколения. Они пережили гораздо более серьезные испытания, чем мы сейчас. Они хорошо знают, что такое порядок и дисциплина, когда нужно решать общие задачи. А главная задача сегодня – сохранить жизнь и здоровье сограждан», – заявил Беглов.

Напомним, в Петербурге запланированы морской и воздушный парад на День Победы, Минобороны также сообщал о 30 залпах, которые должны будут прогреметь над Невой. Ранее, 16 апреля, Владимир Путин принял решение о переносе празднований по случаю 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более позднюю дату. Подготовка к параду Победы в Москве и само событие также отложены.

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