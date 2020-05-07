Лечение коронавирусных пациентов в Петербурге резко подорожало. Теперь здоровье одного COVID-больного стоит 11 обычных

Среднетяжелые пациенты с диагнозом коронавирус проводят на больничной койке 21 день, а их лечение обходится в 174 663 рубля.

«Легкие» в стационаре проводят около 14 дня, а оказываемые им медицинские услуги оцениваются в 58 310 рублей. Лечение пациентов от COVID-19 на дому, которое допустили в Петербурге, сохранило прежнюю стоимость — 10 010 рублей за десять дней.

Реанимация для пациентов с осложеннными формами коронавируса в течение двух недель будет стоить 193 тысячи рублей для взрослых и 450 тысяч — для детей.

По состоянию на 8 мая в Петербурге пациентов с COVID-19 принимают 16 профильных и переоборудованных больниц, которые получают средства из фонда ОМС. В 2020 году его бюджет составляет порядка 119 млрд рублей. На оказание медицинских услуг из него планируется потратить около 100 млрд.

«Фонтанка» также добавляет, что некоторые стационары уже сейчас тратят средства на лечение больных из «будущего» бюджета, так как средства на борьбу с COVID-19 выделены «не целевым способом — на коронавирус, — а согласно плановому заданию, утвержденному для всех учреждений здравоохранения на 2020 год», которое включает и плановые госпитализации, и обследования, и лечение хронических заболеваний.

Отмечается, что новые расценки дороже предыдущих, озвученных губернатором Петербурга Александром Бегловым 10 апреля.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.