«Родильное отделение временно освобождено от пациентов и приостановило прием пациентов для проведения полного комплекса противоэпидемиологических дезинфекционных мероприятий», — пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службу учреждения. Неизвестно, связано ли закрытие с коронавирусом — на вопрос, если ли в отделении женщины с подозрением на Covid-19, в клинике отвечать не стали. Однако, как сообщила одна из пациенток, ее выписали из отделения после родов раньше положенного срока.

Напомним, 5 мая в Петербурге временно закрылся на прием новых пациентов родильный дом №6 имени профессора В.Ф. Снегирева. У одной из его пациенток подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. 3 мая одним из посетителей родильного дома №6 имени Снегирева был губернатор Петербурга Александр Беглов. Во время инспекции он надел респиратор и защитный щиток из пластика.

16 апреля временно приостановил работу роддом № 17, а до него — роддом № 10. На следующий день режим обязательной двухнедельной изоляции закончился у роддома №16, а 25 числа — у роддома № 18 на проспекте Солидарности. 4 мая также закрылось отделение патологии новорожденных в детской городской больнице №1. У сотрудников, которые ранее ушли на больничный, подтвердился Covid-19. Остальной персонал изолировали на работе и уже взяли у них необходимые тесты.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.