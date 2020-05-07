В петербургском диспансере на проспекте Ветеранов создадут отделение для онкобольных с коронавирусом

«Комитетом по здравоохранению прорабатывается вопрос о создании отделения для онкобольных c подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции на базе Городского онкодиспансера на проспекте Ветеранов, 56. Предполагается, что это будет изолированное отделение с системой шлюзов. Оказание помощи больным с онкологическими диагнозами на базе учреждения будет продолжено», — сообщили ТАСС в Комитете по здравоохранению Петербурга.

Онкоцентр занимает два отделения на проспекте Ветеранов и на 2-й Березовой аллее. Предельная мощность учреждения составляет 813 коек, развернутых в 12 отделениях — в том числе 186 коек в дневном стационаре. В диспансере проводятся более 16 тысяч хирургических операций в год, за 2019 год специализированную помощь в условиях дневного и круглосуточного стационара получили 44,5 тысяч пациентов.

Напомним, шесть отделений крупнейшего федерального онкологического центра России имени Н.Н. Петрова закрыли на карантин из-за коронавируса. Covid-19 и внебольничные пневмонии диагностировали у пациентов и медицинских работников. Ранее онкоцентр попал в список медицинских учреждений, которые в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе будут перепрофилированы для лечения больных коронавирусом. Под петицией против этого подписалось уже почти 100 000 человек. «Собака.ru» поговорила с врачом и пациенткой центра о том, насколько вероятно закрытие больницы и что будет с теми, кто в ней лечится прямо сейчас.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.