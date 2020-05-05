«119 человек в аэропорту Пулково встретят медики, сотрудники Роспотребнадзора и представители правительства города. Прибывшие сдадут медицинские тесты на коронавирусную инфекцию, их багаж продезинфицируют. Прилетевшим выдадут предписание главного санитарного врача Петербурга, в соответствии с которым гражданам необходимо будет выдержать 14-дневный карантин», — сообщили в Смольном.

Еще один рейс, вылетевший в Петербург — из вьетнамского Нячанга. Всего за месяц в Петербург прибыли более 1000 россиян из-за границы. В соответствии с требованиями, в аэропорту прилетевшие из других стран находятся в специальной закрытой части, в до места места соблюдения карантина их доставляют на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД. После завершения процедур, все помещения, где находились прибывшие из других стран, дезинфицируют.

Напомним, ранее вывозной рейс с Мальдив и Шри-Ланки для россиян, оставшихся за границей из-за пандемии коронавируса и отмены международного авиасообщения, прибыл в петербургский аэропорт «Пулково». По официальным данным Минкомсвязи, совершить посадку планировали 287 пассажиров. Всего на островах Мальдивской республики оставались около 300 российских туристов — 99 из них ранее обратились в открытом письме к правительству с требованием отправить за ними оплаченный рейс.

Автостопщики из Петербурга Валерия Скутина и Денис Бурханов путешествовали по Африке, надолго оставаясь без связи и возможности читать новости. Из-за этого они оказались единственными россиянами, фактически запертыми в Мавритании: из-за пандемии коронавируса страна закрыла границы. Валерия рассказала «Собака.ru» о местном карантине с массовыми молитвами, едой из одной тарелки и попытках вернуться домой.