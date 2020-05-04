«Российский этнографический музей выражает свою признательность и восхищение гражданским мужеством волонтеров России. После открытия музей предоставит для добровольцев «Общероссийского национального фронта «За Россию», участников социальных программ, направленных на предотвращение распространения Covid-19, возможность бесплатного посещения музея, участия во всех культурных мероприятиях и акциях до конца 2020 года», — говорится в сообщении музея.

Напомним, ранее Центральный выставочный зал «Манеж» объявил о предоставлении возможности бесплатного посещения всем медицинским работникам России. Свободный доступ к экспозициям также предоставит филиал «Манежа» — Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков. «Мы также надеемся, что и другие художественные институции страны поддержат нашу инициативу», — сказал тогда директор ЦВЗ Павел Пригара.

17 марта Минкульт принял решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.

Ранее российские писатели и издатели аудиокниг объявили старт совместной акции #КоронаДекамерона. Авторы по очереди прочтут фрагменты своих произведений, ежедневно выходя в прямой эфир. «Дом с маяком» запускает цикл онлайн-встреч с кинематографистами. Apple TV+ открывает бесплатный доступ к части фильмов и сериалов на время карантина. МДТ запускает серию онлайн-спектаклей, литературных чтений и бесед с артистами театра, а БДТ портал «БДТdigital» – с интервью, радиотеатром и архивными записями спектаклей.