Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов с легкой формой COVID-19

О том, что один из павильонов выставочного центра переоборудуют под прием больных с COVID-19, впервые стало известно 20 апреля. Его построили за неделю, а максимальное количество пациентов, которых он сможет принять, составляет 1000 человек. Госпиталь примет пациентов с легкой формой COVID-19, у которых нет возможности лечиться дома. Напомним, ранее город допустил возможность лечения «на дому» и даже рассказал, сколько оно будет стоить. Работать с пациентами в «Ленэкспо» будут около 100 медиков из «Госпиталя для ветеранов войн». «Собака.ru» уже рассказывала, как устроен экстренный медцентр.

Добавим, что двенадцать больниц Петербурга ищут медиков для борьбы с коронавирусом.Требуются инфекционисты, пульмонологи и реаниматологи-анестезиологи, медсёстры и младший персонал.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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