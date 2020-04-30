«Алые паруса» могут отменить из-за коронавируса

«Маловероятно, что мы будем праздновать на набережной, это очевидно», — отметил Батанов журналистам в ходе онлайн-конференции.

«Алые паруса», местом действия которых становятся традиционно Дворцовая площадь, а также территории Стрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости и Дворцовой набережной, обычно проходит в третьей декаде июня. В нем принимают участие десятки тысяч выпускников школ Петербурга, Ленобласти и других регионов России.

Изначально праздник придумали для ленинградских школьников, а впервые он состоялся в 1968 году. Позднее традицию прервали. Восстановить ее было решено только в 2005 году. По официальным данным в 2019 году «Алые паруса» посетило свыше 1,4 млн человек. Посмотрите, как это было в специальной подборке. Также в прошлом году традиционное ранее шведское судно Tre Kronor af Stockholm сменил бриг «Россия». И на него, в отличие от предшественника, можно не только раз в год любоваться издалека — желающие смогут попасть на борт в качестве экскурсии.

Напомним, идейно выпускной вечер всех петербургских школников вдохновлен повестью Александра Грина «Алые паруса», впервые опубликованной в 1923 году, а также ее экранизацией 1961 года. Режиссером картины стал Александр Птушко, главные роли исполнили Василий Лановой и Анастасия Вертинская.

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