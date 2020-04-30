В Петербурге появятся восемь рефрижераторов для умерших от коронавируса. Таких же как в Нью-Йорке

Комздрав отметил, что на сегодняшний день у медицинских организаций города «имеется достаточное количество мест», поэтому «большинство таких установок [контейнеров-рефрижераторов] пока не используется».

Проработать возможность размещения дополнительных холодильных установок ведомство решило совместно с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Отмечается, что в условиях пандемии использование подобных контейнеров — распространенная практика. Например, в Нью-Йорке рефрижераторы появились на улицах города в марте. Из-за высокой смертности от коронавируса, городская сфера ритуальных услуг перестала справляться с нагрузкой и умерших не успевали хоронить или кремировать. Сейчас в городе от COVID-19 скончалось свыше 18 тысяч человек.

Однако в Петербурге о подобных объемах жертв не идет речь. По состоянию на 30 апреля заболело 4062 человека, из них скончался 31. Ранее стало известно, где и как будут хоронить умерших во период пандемии. Главный санитарный врач города Наталия Башкетова уже «исключила осуществление ритуальных церемоний прощания с умершими».



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