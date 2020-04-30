Рейс номер SDM6266 вылетел из аэропорта в Мале, совершил промежуточную посадку в Коломбо на Шри-Ланке и после этого отправился в Россию. В Пулкове с него сойдут более 100 человек — перед этим их осмотрят медики. «Первичный осмотр прилетевших медики проводят в салоне самолета. При малейшем подозрении на недомогание человека на скорой отправят в больницу. В аэропорту прибывшие проходят по специальному коридору в закрытых для других людей частях аэропорта», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Всех жителей Петербурга и Ленинградской области, прибывших данным рейсом, развезут на специальном автобусе по домам, где они будут проходить 14-дневный карантин. Жителей других районов отвезут в в обсервационный центр в Курортном районе города, который они смогут покинуть через две недели и самостоятельно добраться до дома. Багаж прибывших также будет продезинфицирован. Остальные пассажиры отправятся тем же самолетом в Москву.

Напомним, на островах Мальдивской республики оставались около 300 российских туристов — и 99 из них обратились в открытом письме к Администрации президента РФ, заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, Министерству иностранных дел, Минэкономразвития, Федеральному агенству по туризму, Росавиации, а также Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с требованием отправить за ними оплаченный рейс, который бы вернул туристов на родину. В распоряжении «Собака.ru» оказался полный текст обращения.

Автостопщики из Петербурга Валерия Скутина и Денис Бурханов путешествовали по Африке, надолго оставаясь без связи и возможности читать новости. Из-за этого они оказались единственными россиянами, фактически запертыми в Мавритании: из-за пандемии коронавируса страна закрыла границы. Валерия рассказала «Собака.ru» о местном карантине с массовыми молитвами, едой из одной тарелки и попытках вернуться домой.