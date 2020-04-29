В Петербурге снова проводят плановые медосмотры и вакцинацию детей. Их приостанавливали из-за COVID-19

Плановые профилактические медосмотры начали поводить уже во вторник, 28 апреля. Ранее запрет на них вводила главный главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова с целью борьбы с распространением коронавируса. Отмечалось, что меры были приняты в связи с «продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире» и угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-2019, а также для того, чтобы усилить противоэпидемические мероприятия. Ее запрет должен был действовать до 30 апреля.

Следом в городе продолжат проведение плановой вакцинации детей. Эксперты уже заверили: угрозы здоровью пациенту с бессимптомным коронавирусом классическая прививка не составляет.

К утру 29 апреля, в Петербурге зафиксировано 290 новых случаев заражения COVID-19. Всего заболевших в городе 3726 случаев заражения COVID-19. Из них выздоровело более 700, умерли — 29 человек.

Напомним, с 17 марта в петербургских больницах действует строгий противоэпидемический режим. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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