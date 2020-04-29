Петербуржцев обяжут носить маски в общественных местах

Он добавил, что постановление уже подписал губернатор города Александр Беглов. Однако по состоянию на 19:00 документ не был опубликован на сайте Смольного.

До этого режим обязательного ношения масок в целях борьбы с распространением коронавируса ввели в Свердловской, Самарской, Ивановской, Орловской, Липецкой областях, а также Златоусте в Челябинской области. Помимо обычных медицинских масок петербуржцам также предлагают носить респираторы или иные средства защиты во время посещения ими магазинов, аптек, а также пользования общественным транспортом и такси. Во время выходов на улицу также придется носить маску, однако МЧС ранее отмечал, что подобная мера имеет смысл только в том случае, если человек находится в кругу большого скопления людей.

Напомним, недавно поступала информация, что правительство РФ может обязать аптеки иметь в наличии медицинские маски, чтобы россияне покупали маски в «профильном учреждении», а не в торговой сети. Тем временем, Минздрав попросил медиков экономить средства индивидуальной защиты, петербургский Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций для тех, кто все-таки решит поехать на дачу на майские праздники, а Смольный сообщил, что всем дачникам также придется провести две недели в обязательной самоизоляции по возращении с выходных.

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