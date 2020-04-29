В Роспотребнадзоре разъяснили правила самоизоляции на даче в период майских праздников

Прежде всего Роспотребнадзор просит воздержаться петербуржцев от встреч с родственниками и друзьями, а также от пикников и прогулок на природе. Людей просят соблюдать режим строгой изоляции, а для общения с близкими использовать «современные дистанционные средства связи».

При поездках на дачу Роспотребнадзор прежде всего предлагает использовать личный автомобиль, так как пока он остается самым безопасным видом транспорта. Если его нет, жителям Петербурга предлагают обратиться к сервисам такси. В ином случае — общественному транспорту. При этом ведомство напоминает о том, как важно пользовать индивидуальными средствами защиты (носить маску и перчатки, пользоваться антисептиком), а также соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров и минимизировать контакты с посторонними.

Также отмечается, что сейчас начался сезон активности клещей — из-за пандемии коронавируса мероприятия по борьбе с ними также сокращены или отложены — поэтому петербуржцам на природе стоит носить закрытую одежду и обувь с высоким голенищем.

Роспотребнадзор отмечает, что при ухудшении самочувствия необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и вызвать на дом врача.

Напомним, о том, что петербуржцы все-таки смогут уехать из города на дачу стало известно недавно. Правительству Ленобласти и Смольному удалось договориться об условиях, которые дачникам придется соблюдать, если они хотят отдохнуть за городом во время длинных выходных. Также областное правительство приняло решение 30 апреля закрыть все магазины в 54 населенных пунктах, расположенных вблизи трасс. С обновленными часами работы и полным списком городов и поселком можно ознакомиться здесь. Ранее сегодня Смольный принял решение обязать всех выезжавших на дачу на майские праздники соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней после возвращения в Петербург.

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