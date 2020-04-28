«Смертельная угроза сохраняется и Петербург несет потери», — Беглов продлил ограничения на майские

«У нас идет война с невидимым и потому особо опасным врагом. На передовой — врачи, медсестры, санитарки. Они — наши офицеры и солдаты. Все, кто работает в больницах и поликлиниках нашего города. К сожалению, они также болеют. Четверо врачей находятся в реанимации Боткинской больницы. Смертельная угроза сохраняется и Петербург несет потери», — добавил Беглов.

Он также попросил жителей города соблюдать режим самоизоляции, чтобы «спасти здоровье не только своих родных и близких, но и жизнь врачей и медсестер».

Напомним, в Петербурге в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции введен обязательный режим самоизоляции для всех жителей старше 65 лет, а также для тех, кто вернулся из-за рубежа. Остальных также призывают соблюдать социальную дистанцию, однако продолжают прорабатывать план введения цифровых пропусков и уже составляют списки тех, кому по Петербургу передвигаться все-таки разрешат.

Недавно стало известно, что пациентов с коронавирусом в «легкой» форме в городе будут лечить на дому. Сегодня межведомственная рабочая группа по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге под руководством академика Евгения Шляхто рассказала, сколько будет стоить стационар на «дому» и придется ли за него платить. Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил майские праздники нерабочими.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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