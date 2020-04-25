Мишустин утвердил список медорганизаций для борьбы с коронавирусом в регионах

В нем оказались 7 федеральных клиник Петербурга. Согласно документу, с 1 мая должны оказывать помощь пациентам с COVID-19 СЗГМУ им. Мечникова (перепрофилируются до 264 коек) и СПбГПМУ (до 40 коек). С 14 мая – НМИЦ им. Алмазова (до 400 коек), ПСПбГМУ им. Павлова (до 150 коек), НИИ фтизиопульмонологии (до 41 койки) и Клиническая больница № 122 им. Соколова (до 350 коек). С 15 мая должен подготовиться к приему 442 военный клинический госпиталь Минобороны (до 50 коек).