Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение от 24 апреля 2020 года №1131-р, где перечислены медорганизации, которых планируется перепрофилировать для оказания помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на неё в регионах. В предварительном списке сейчас указаны 4981 коек федеральных и частных клиник в 28 регионах.
Мишустин утвердил список медорганизаций для борьбы с коронавирусом в регионах
В нем оказались 7 федеральных клиник Петербурга. Согласно документу, с 1 мая должны оказывать помощь пациентам с COVID-19 СЗГМУ им. Мечникова (перепрофилируются до 264 коек) и СПбГПМУ (до 40 коек). С 14 мая – НМИЦ им. Алмазова (до 400 коек), ПСПбГМУ им. Павлова (до 150 коек), НИИ фтизиопульмонологии (до 41 койки) и Клиническая больница № 122 им. Соколова (до 350 коек). С 15 мая должен подготовиться к приему 442 военный клинический госпиталь Минобороны (до 50 коек).
НМИЦ онкологии им. Петрова, который ранее рассматривался в числе возможных перепрофилируемых клиник, в новый список не вошел. Как писал «Доктор Питер», дело, возможно, в том, что эта новость испугала пациентов с онкозаболеваниями.
Несколько петербургских федеральных клиник вошли в перечень правительства для оказания помощи пациентам из Ленобласти. Это СПбГПМУ (до 25 коек) – готовность с 1 мая, НМИЦ им. Алмазова (до 100 коек) и ПСПбГМУ им. Павлова (до 100 коек) - с 14 мая, филиал № 1 442 военно-морского клинического госпиталя Минобороны (до 30 коек) – с 15 мая.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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