Беспилотник патрулирует береговую линию Финского залива в Курортном районе и следит за тем, чтобы петербуржцы соблюдали ограничения, введенные для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Используют его сотрудники Комитета по вопросам законности.
В Петербурге за нарушителями режима самоизоляции теперь следит беспилотник
Устройство оборудовано камерой высокого разрешения и системой воспроизведения звука. Часто беспилотники используют для поиска и спасения людей в лесах, на льду и на воде, однако сейчас его применяют скорее в профилактических целях.
В ведомстве отметили, что зафиксированные правонарушения они смогут передать в правоохранительные органы. Также стало известно, что скоро беспилотники начнут запускать и в других регионах города.
Беспилотники появились у Поисково-спасательной службы только в прошлом году. Чтобы пользоваться ими, операторы должны пройти специлаьный обучающий курс, так что полеты в период введенного в Петербурге режима самоизоляции это еще и дополнительные тренировки для тех, кто управляет беспилотным аппаратом из специального пункта управления.
Напомним, в Петербурге посетителям парков, скверов, детских и спортивных площадок, лесов, лесопарковых зон грозят штрафы. Их размер может достигать 30 тысяч рублей.
Также ранее сегодня стало известно, что в скором времени в 21 субъекте РФ запустят систему цифровых пропусков вроде той, что уже работает в Москве. Ранее днем с аналогичным предложением выступил мэр столицы Сергей Собянин. О планах Смольного ограничить передвижения петербуржцев на время пандемии стало известно на прошлой неделе.
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