В Петербурге за нарушителями режима самоизоляции теперь следит беспилотник

Беспилотники появились у Поисково-спасательной службы только в прошлом году. Чтобы пользоваться ими, операторы должны пройти специлаьный обучающий курс, так что полеты в период введенного в Петербурге режима самоизоляции это еще и дополнительные тренировки для тех, кто управляет беспилотным аппаратом из специального пункта управления.

Напомним, в Петербурге посетителям парков, скверов, детских и спортивных площадок, лесов, лесопарковых зон грозят штрафы. Их размер может достигать 30 тысяч рублей.

Также ранее сегодня стало известно, что в скором времени в 21 субъекте РФ запустят систему цифровых пропусков вроде той, что уже работает в Москве. Ранее днем с аналогичным предложением выступил мэр столицы Сергей Собянин. О планах Смольного ограничить передвижения петербуржцев на время пандемии стало известно на прошлой неделе.

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