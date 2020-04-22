Пациенты петербургского НМИЦ онкологии имени Петрова запустили петицию с просьбой оставить больнице ее пациентов, а не перепрофилировать на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Под их обращением уже подписалось почти 50 тысяч человек.
Пациенты онкоцентра имени Петрова в Петербурге просят не перепрофилировать его на работу с COVID-19
Сейчас, как отмечают пациенты центра, НМИЦ имени Петрова — одно из последних медицинских учреждений, которое принимает людей с онкологией, поэтому они опасаются, что могут остаться без квалифицированной помощи на время пандемии.
Информация о том, что эта больница может начать принимать пациентов с COVID-19 наравне с СЗГМУ имени Мечникова, центром имени Алмазова, университетом Павлова и другими медучреждениями, появилась 17 апреля. Тогда об этом рассказали в пресс-службе Смольного.
Представители онкоцентра им. Петрова отмечают, что перепрофилируют на борьбу с коронавирусом их место работы только в том случае, если «эпидемиологическая обстановка будет признана катастрофической». Однако и в этом случае лечение пациентов с онкологическими заболеваниями продолжат в отдельном корпусе в Песочном.
При этом напомним, что детское отделение центра в Песочном совсем недавно закрыли на карантин из-за того, что у одного из пациентов был обнаружен коронавирус.
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