Пациенты онкоцентра имени Петрова в Петербурге просят не перепрофилировать его на работу с COVID-19

Сейчас, как отмечают пациенты центра, НМИЦ имени Петрова — одно из последних медицинских учреждений, которое принимает людей с онкологией, поэтому они опасаются, что могут остаться без квалифицированной помощи на время пандемии.

Информация о том, что эта больница может начать принимать пациентов с COVID-19 наравне с СЗГМУ имени Мечникова, центром имени Алмазова, университетом Павлова и другими медучреждениями, появилась 17 апреля. Тогда об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Представители онкоцентра им. Петрова отмечают, что перепрофилируют на борьбу с коронавирусом их место работы только в том случае, если «эпидемиологическая обстановка будет признана катастрофической». Однако и в этом случае лечение пациентов с онкологическими заболеваниями продолжат в отдельном корпусе в Песочном.

При этом напомним, что детское отделение центра в Песочном совсем недавно закрыли на карантин из-за того, что у одного из пациентов был обнаружен коронавирус.

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