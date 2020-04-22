«Мы, граждане Великой Державы, оказавшиеся вдали от Родины в связи с закрытием границ РФ из-за ситуации с коронавирусом, хотим донести до вас следующее. В настоящее время мы находимся на территории Мальдивской республики, не имея возможности вернуться в Российскую Федерацию. Многие из нас заранее планировали свой долгожданный отдых, подстраивались под школьные каникулы своих детей, копили денежные средства и оплачивали путевки задолго до возникновения ситуации с Covid-19. На даты наших вылетов из РФ официальных запретов на пересечение границы не было, в связи с цем правовых оснований на отказ от туров и возврата их стоимости не было. Отказавшись от поездки, мы бы полностью теряли их стоимость что для многих стало решающим фактором.

У всех нас были билеты национального перевозчика авиакомпании «Аэрофлот» на обратные рейсы с 30 марта по 5 апреля 2020 года. Однако мы не смогли вылететь в свои даты. Рейсы неоднократно переносились, а в последующем вообще были отменены без дальнейших перспектив вылета.

Таким образом мы оказались заложниками ситуации. В связи с закрытием отелей, в которых мы проживали по своим турам и/или невозможностью оплачивать дальнейшее проживание в них, нас переместили в более дешевый разервационный отели, обеспечив минимальные условия пребывания, за которые мы оплачиваем ежендевные счета за счет собственных средств, при этом сроки пребывания здесь нам не известны. У многих из нас, не рассчитывающих на столь длительное пребывание, элементарно заканчиваются или уже закончились деньги. Некоторые оказались на грани увольнения из-за невыхода на работу после окончания отпуска. У многих дома престарелые родители и даже дети.

Средства материальной поддержки на основании Постановления правительства РФ №433 от 3.04.2020 года получили только две семьи. Материальное положение остальных туристов ухудшается с каждым днем. Многим из нас пришлось обращаться к близким или в кредитные организации за финансовой помощью, чтобы рассчитаться с отелем за проживание и оказанные услуги.

Мы ежедневно отслеживаем информацию о возможных вылетах в Россию, но их как не было, так и нет. 8 апреля 2020 года состоялся вылет борта, на который были частично допущены только жители Москвы и Московской области. Нами заполнены все необходмые заявления на сайте госуслуг (не менее пяти различных форм), мы неоднократно обращались к консулу РФ — и все безрезультатно. Представители туристической индустрии заявляют, что туристов, путешествующих через туроператоров, на Мальдивах нет, но здесь около 300 граждан РФ, и у подавляющей части путевки приобретены у крупнейших туроператоров страны.

Мы — законопослушные граждане своей страны, активные налогоплательщики, оказались забытыми своим государством и брошенными в чужой стране без средств к существованию и надежд на возвращение. Наши дети не могут проходить удаленное обучение из-за низкой скорости интернета. У нас нет возможности получить необходимую медицинскую помощь (среди нас есть лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины и пожилые люди), медикаменты и элементарные средства гигиены отсутствуют или заканчиваются, так как никто не рассчитывал на столь длительное пребывание. Их на острове даже не купить!

Мальдивская республика нас поддерживает, но в то же время информирует: что ввиду островного расположения, куда практически все товары ввозятся из материка, у нее нет возможности в нынешней ситуации с Covid-19 содержать нас долго на резервационном острове и не гарантирует своевременную медицинскую помощь. Ни у кого из нас нет симптомов Covid-19, мы изолированы от внешнего мира и прибываем на острове в отеле более 14 дней. Пожалуйста, отправьте сюда оплаченный рейс! Мы готовы пройти все необходимые медицинские обследования и соблюдать режим самоизоляции по возвращению домой»