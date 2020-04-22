Многих людей по всему миру карантин из-за коронавируса застал в отпуске, однако большинство из них, пусть и с трудом, все же смогли вернуться домой. В настоящий момент на островах Мальдивской республики остаются около 300 российских туристов — и 99 из них обратились в открытом письме к Администрации президента РФ, заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, Министерству иностранных дел, Минэкономразвития, Федеральному агенству по туризму, Росавиации, а также Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с требованием отправить за ними оплаченный рейс, который бы вернул туристов на родину. В распоряжении «Собака.ru» оказался полный текст обращения.
Около 100 российских туристов не могут вернуться в страну из закрытых на карантин Мальдив. Они требуют организовать им вылет домой
«Мы, граждане Великой Державы, оказавшиеся вдали от Родины в связи с закрытием границ РФ из-за ситуации с коронавирусом, хотим донести до вас следующее. В настоящее время мы находимся на территории Мальдивской республики, не имея возможности вернуться в Российскую Федерацию. Многие из нас заранее планировали свой долгожданный отдых, подстраивались под школьные каникулы своих детей, копили денежные средства и оплачивали путевки задолго до возникновения ситуации с Covid-19. На даты наших вылетов из РФ официальных запретов на пересечение границы не было, в связи с цем правовых оснований на отказ от туров и возврата их стоимости не было. Отказавшись от поездки, мы бы полностью теряли их стоимость что для многих стало решающим фактором.
У всех нас были билеты национального перевозчика авиакомпании «Аэрофлот» на обратные рейсы с 30 марта по 5 апреля 2020 года. Однако мы не смогли вылететь в свои даты. Рейсы неоднократно переносились, а в последующем вообще были отменены без дальнейших перспектив вылета.
Таким образом мы оказались заложниками ситуации. В связи с закрытием отелей, в которых мы проживали по своим турам и/или невозможностью оплачивать дальнейшее проживание в них, нас переместили в более дешевый разервационный отели, обеспечив минимальные условия пребывания, за которые мы оплачиваем ежендевные счета за счет собственных средств, при этом сроки пребывания здесь нам не известны. У многих из нас, не рассчитывающих на столь длительное пребывание, элементарно заканчиваются или уже закончились деньги. Некоторые оказались на грани увольнения из-за невыхода на работу после окончания отпуска. У многих дома престарелые родители и даже дети.
Средства материальной поддержки на основании Постановления правительства РФ №433 от 3.04.2020 года получили только две семьи. Материальное положение остальных туристов ухудшается с каждым днем. Многим из нас пришлось обращаться к близким или в кредитные организации за финансовой помощью, чтобы рассчитаться с отелем за проживание и оказанные услуги.
Мы ежедневно отслеживаем информацию о возможных вылетах в Россию, но их как не было, так и нет. 8 апреля 2020 года состоялся вылет борта, на который были частично допущены только жители Москвы и Московской области. Нами заполнены все необходмые заявления на сайте госуслуг (не менее пяти различных форм), мы неоднократно обращались к консулу РФ — и все безрезультатно. Представители туристической индустрии заявляют, что туристов, путешествующих через туроператоров, на Мальдивах нет, но здесь около 300 граждан РФ, и у подавляющей части путевки приобретены у крупнейших туроператоров страны.
Мы — законопослушные граждане своей страны, активные налогоплательщики, оказались забытыми своим государством и брошенными в чужой стране без средств к существованию и надежд на возвращение. Наши дети не могут проходить удаленное обучение из-за низкой скорости интернета. У нас нет возможности получить необходимую медицинскую помощь (среди нас есть лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины и пожилые люди), медикаменты и элементарные средства гигиены отсутствуют или заканчиваются, так как никто не рассчитывал на столь длительное пребывание. Их на острове даже не купить!
Мальдивская республика нас поддерживает, но в то же время информирует: что ввиду островного расположения, куда практически все товары ввозятся из материка, у нее нет возможности в нынешней ситуации с Covid-19 содержать нас долго на резервационном острове и не гарантирует своевременную медицинскую помощь. Ни у кого из нас нет симптомов Covid-19, мы изолированы от внешнего мира и прибываем на острове в отеле более 14 дней. Пожалуйста, отправьте сюда оплаченный рейс! Мы готовы пройти все необходимые медицинские обследования и соблюдать режим самоизоляции по возвращению домой»
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Всех вывезли?? Серьёзно?? Да лааадно?? Это просто наглая ЛОЖЬ!!! Давайте конкретно, #владимирсоловьев . На Мальдивах уже месяц находятся около 300 наших ТУРИСТОВ. Вам объяснить это слово или сами в словарях и протоколах посмотрите?? Не считаете выехавших на неделю самостоятельных туристов туристами?? А с чего это?? Ок, ладно.. только на острове Olhuveli находятся около 50 туристов, приехавших через туроператоров.. #ростуризм ау.. всех вывезли?? Все люди имеют обратные билеты - большинство нац перевозчика #аэрофлот , который их бросил ещё до того, как небо закрыли.. Туристы живут за свой счёт, деньги у многих кончились. 8 апреля улетел рейс со 177 пассажирами из Москвы. Квота для Мальдив была 250. Почему не взяли остальных?? Людей СИЛКОМ ВЫГНАЛИ из самолета!! Что за дискриминация по региональному признаку?? Что за разжигание межрегиональной розни?? Что делать людям, в чьи города не летают самолеты?? Тверь, например - 1,5 часа на машине от Шереметьево. Сейчас ситуация такая.. Кончились необходимые для поддержания жизни лекарства - гормоны, инсулин. Там находятся дети, пожилые люди, беременные женщины. На Мальдивах #maldives сейчас ЛОКДАУН #lockdown . Что это значит? А это значит то, что запасы еды, топлива для генераторов и прочего на островах не пополняются. Взять продовольствие неоткуда. Сколько ещё и чего людям ждать??? #help #sos #мид #мидрф #fromrussiawithlove #moscow #мальдивы @mid.rus @gosuslugi_official @aeroflot
Автостопщики из Петербурга Валерия Скутина и Денис Бурханов путешествовали по Африке, надолго оставаясь без связи и возможности читать новости. Из-за этого они оказались единственными россиянами, фактически запертыми в Мавритании: из-за пандемии коронавируса страна закрыла границы. Валерия рассказала «Собака.ru» о местном карантине с массовыми молитвами, едой из одной тарелки и попытках вернуться домой.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.